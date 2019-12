Boas perspectivas na locação de imóvel

Do Diário do Grande ABC



30/12/2019 | 09:42



O Banco Central reduziu, mais uma vez, os juros básicos da economia brasileira, que atingiu o menor nível de sua história. A diminuição acendeu o sinal de alerta aos investidores. Será preciso arriscar mais para obter bons rendimentos, uma vez que os ganhos dos fundos de renda fixa e do CDB (Certificado de Depósito Bancário) deixaram de ser atraentes como no passado.



Chegou a hora de buscar alternativas, uma vez que ganhar apenas guardando dinheiro não proporcionará os mesmos resultados de outrora. Diante deste novo cenário, investir na compra de imóveis para locação pode ser um caminho a ser seguido, o que traz boas perspectivas para este setor neste ano de 2020.



No mercado de residenciais, um dos principais campos a ser explorado são unidades destinadas ao público mais jovem, entre 20 e 35 anos de idade. São pessoas que, atualmente, valorizam muito mais a experiência de usufruir de imóvel do que tê-lo sob sua propriedade.



Muitos candidatos a inquilinos nessa faixa etária, especialmente os estudantes universitários e recém-formados no mercado de trabalho, preferem ter a comodidade de morar em imóveis situados nas proximidades de estações de Metrô ou em lugares de fácil acesso ao transporte público, evitando deslocar-se por grandes distâncias no trajeto de ida ou volta do estabelecimento de ensino ou do local de trabalho.



>Esse perfil de locatário costuma demandar apartamentos de um e dois dormitórios, em condomínios que ofereçam serviços básicos como lavanderia, bicicletário, academia e outros.



É importante destacar que o investimento em imóveis para locação, além de garantir renda extra mensal ao proprietário, deve contemplar a real possibilidade de valorização do patrimônio e do consequente lucro com a operação de venda da unidade, no futuro.



No entanto, para obter êxito nesse mercado, assim como em qualquer outro, é preciso saber como fazê-lo e, de preferência, contar com o auxílio de consultoria técnica especializada para, mediante avaliação técnica, ter parâmetro das melhores oportunidades.



Unidades em bom estado de conservação e situadas em regiões próximas a estações de Metrô costumam ser alugadas mais rapidamente. É importante, ainda, que o proprietário seja flexível em relação à negociação de valores, bem como das condições contratuais.

Tradicionalmente, imóveis sempre representaram investimento seguro. O atual cenário econômico, com taxas de juros muito reduzidas, torna o mercado imobiliário novamente atrativo e favorável para aqueles que buscam novas alternativas para obtenção de maior rentabilidade.

Roseli Hernandes é diretora de locação da Lello Imóveis.

Boas-Festas

13º em São Caetano

Parabéns ao prefeito de São Caetano e ao presidente da Câmara por se anteciparem e proibir aumento de salário e criação do 13º aos vereadores da cidade (Política, dia 17). Enfim, alguém de bom-senso! Todos os anos é a mesma coisa: se juntam para prejudicar o cidadão trabalhador. Sim, porque é do bolso desse povo que sairá essa grana, verdadeira farra com o dinheiro público. O pior é que já não há tanta revolta como houve quando da mesma iniciativa em São Bernardo. O que vai acontecer é que esses políticos sanguessugas vão achar que iremos esquecer essa falcatrua antes das próximas eleições. Não podemos fazer isso. Temos de fazer desaparecer do mapa político do Grande ABC todos que votaram favoráveis a esse escárnio. E isso tem de ser feito em todas as cidades onde houver esse golpe. Pode ser legal, mas é totalmente imoral. Políticos sem noção de nada! A população tem o poder de reverter essas atrocidades, basta não se calar e saber usá-lo.

Lucas Bentanai

São Caetano

13º em Diadema

Vergonhosa e ao mesmo tempo revoltante a atitude dos vereadores de Diadema de darem a eles próprios o 13º salário (Política, dia 17). Será que não percebem a situação financeira do País e também da cidade, uma das mais desiguais do Grande ABC (dia 22), segundo levantamento da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados). Há pouco tempo esses mesmos vereadores aprovaram a renovação da frota e agora desfilam pela cidade de carros novos, enquanto os munícipes sentem na pele a ausência do poder público. Onde está o Ministério Público? A quem devemos recorrer para evitar que absurdos como esse se repitam? Será que haverá eternamente esse pouco caso da classe política com a população? E nós, eleitores, até quando acreditaremos em político bom ou honesto? Esse tipo não exite no Brasil. Eles contam com nossa falta de memória, por isso agem dessa forma. Têm certeza de que na próxima eleição não nos lembraremos desses disparates. Vamos mostrar a eles que estamos mudando e alijá-los do cenário político.

Kleber Mantovan

Diadema

Absurdos

Os políticos de Diadema não podem nem devem ser levados a sério. Trocaram a frota de veículos da Câmara para beneficiá-los recentemente, com despesa de R$ 1,17 milhão; criaram 13º a eles mesmos, com custo de R$ 214 mil a mais na folha; aumentam seus salários toda vez que há reajuste aos servidores municipais (o salário de vereador em Diadema é de R$ 10,1 mil); vão pintar a casa, com gasto de R$ 37 mil; e, agora, mais essa: gastaram R$ 230 mil em correspondências, que envolvem Sedex e selos durante 2019 (Política, dia 25). Absurdo! Quem não conhece acha que a cidade está ‘nadando’ em dinheiro. Mas não é nada disso. A população sente falta dos serviços básicos. Mais absurdo ainda é saber que o prefeito Lauro Michels não deu aumento aos funcionários públicos municipais. Zero! Que País é este, onde políticos fazem o que bem entendem e ninguém toma providências?

Adão Mariano Marão

Diadema

Amigos

Parabéns às duplas sertanejas Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e ao Leonardo, que, com suas músicas, conseguem retratar o Brasil rural. Atualmente, em que vivemos em áreas onde se concentra grande parte da massa populacional, os ‘Amigos’, após 20 anos, retornam com suas melodias, que conseguem trazer um pouco de distração. A música popular brasileira nunca esteve tão mal representada após celulares tomarem conta da vida das pessoas. Cantar não é para todos. Quem canta seus males espanta, assim prega o ditado popular. Mas colocar a MPB no lugar certo é para poucos. É varrer o lixo humano das letras das músicas e as banalidades.

Vandelem Cagol

Ribeirão Pires

Presentes

Se pudesse pedir algumas coisas de presente ao prefeito de Santo André, Paulo Serra, para melhorias na cidade, seriam: primeiro é para que faça a manutenção correta da Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, tão judiada, mal recapeada, cheia de buracos, desnivelada, suja, mal sinalizada. Segundo é para que olhe com mais carinho para a Praça da Juventude Ana Brandão, no Jardim Ipanema, que está com pista de caminhada malcuidada, campo sem gramado, quadra sem traves adequadas nem cestos de basquete, pista de skate repleta de ‘quebrados’, pichada e com mato alto. Terceiro seria a ciclovia que vai até o Carrefour, totalmente apagada, com vários trechos sem demarcação. Não é muito fazer isso. Basta um pouquinho de zelo.

Israel Arruda de Medeiros

Santo André

