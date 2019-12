Números que preocupam

Do Diário do Grande ABC



30/12/2019 | 09:39



A Polícia Civil que atua no Grande ABC iniciou o ano com a esperança de que o governo cumprisse a promessa de, pelo menos, reduzir o deficit de agentes que trabalham nas sete cidades, que fechou 2018 com menos 680 profissionais. Agora, quando 2019 chega ao fim, o quadro da segurança pública se torna ainda mais preocupante para a população de cerca de 2,8 milhões da região. Levantamento feito pelo sindicato de delegados do Estado, a pedido deste Diário e que hoje estampa a manchete de primeira página, revela que a defasagem aumentou 7,65% de lá para cá – são 732 pessoas a menos.



Se o cenário já é ruim, a tendência é piorar nos próximos dois anos, conforme atesta presidente da entidade que representa os delegados de polícia, que estima aumento de 30% nos pedidos de aposentadoria nos últimos meses. O número é impulsionado pelas propostas de reforma da Previdência dos servidores estaduais que tramitam na Assembleia Legislativa.



Exemplo do que está por vir ocorre na Polícia Técnico-Científica, onde 14 pedidos de aposentaria já estão colocados. Aliás, o trabalho dos peritos criminais que atuam no Grande ABC também é prejudicado pela falta de pessoal. Deveriam ser 78, mas apenas 64 estão na labuta nas seccionais responsáveis pelo trabalho nas sete cidades.



Porta de entrada para registros de ocorrências, as delegacias invariavelmente viram um tomento para vítimas de todos os tipos de crimes. Afinal, a falta de pessoal transforma em calvário a espera para fazer um simples boletim de ocorrência de roubo de celular, por exemplo. Este jornal já denunciou que, em alguns distritos, o procedimento pode levar longas seis horas até ser concluído. Não por acaso, muita gente decide não levar a denúncia adiante e passa longe das delegacias, o que ajuda na redução maquiada dos índices de criminalidade, avalia especialista.



A sensação de segurança da população aumenta com as rondas ostensivas da Polícia Militar nas ruas, mas o trabalho de investigação da Polícia Civil é fundamental para levar à captura de bandidos, à prevenção e à elucidação de crimes. Neste último caso conta com o apoio de peritos criminais. Daí porque o governo não pode mais adiar a recomposição das equipes.