Pedro Scooby manda recado para Luana Piovani: Podia ficar com seu namorado maravilhoso e parar de me encher o saco

30/12/2019 | 09:11



Pedro Scooby usou o Instagram na noite de domingo, dia 29, para mandar um recado daqueles para a ex, Luana Piovani, mãe de seus três filhos. A loira postou uma crônica dizendo que o Papai Noel deveria ser Mamãe Noel, e ele parece ter entendido como uma indireta:

Ela é uma ótima atriz. Inclusive, aquela pessoa que ela está descrevendo, é a Angela. Angelina, você é uma bela mamãe noel. Parabéns por tudo que você faz, leva as crianças todo dia pra escola, busca todos os dias, ajuda a empregada a fazer as coisas, faz comida, dá comida.

Ele continuou e até citou Anitta, com quem namorou após a separação de Luana, em março:

Inclusive, é feio apagar o comentário do amiguinho. Fiz um comentário na sua foto. Você tem um namorado maravilhoso, podia ficar com ele e parar de me encher o saco, né? Você encheu meu saco quando eu tava com a Anitta, que parecia ser inveja dela do que qualquer outra coisa. Encheu meu saco de novo quando eu tava com a Cinthia [Dicker]...

O surfista ainda disse que foi ver os filhos 14 vezes em Portugal após a separação e completou:

Você fica tentando fazer minha caveira pra todo mundo (...) Outro dia estava falando no facetime com as crianças e você falando mal de mim atrás. Mas tudo bem, decidi dar uma desabafadinha no final do ano para entrar 2020 leve.

Xi! Será que ela vai responder?