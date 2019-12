Namoro de Madonna com bailarino 36 anos mais novo segue firme - e ela até já conheceu os pais dele!

30/12/2019 | 09:11



Parece que as coisas estão sérias entre Madonna e seu mais novo namorado, um bailarino de 25 anos de idade. De acordo com o TMZ, após diversos rumores sobre o romance entre a cantora e o jovem, que se chama Ahlamalik Williamns, o relacionamento foi confirmado pelo próprio pai do dançarino que, em contato com o site norte-americano, afirmou que os dois estão juntos há pouco mais de um ano.

Segundo Drue, pai de Ahlamalik, a cantora o conheceu em 2015, quando ele fez uma audição para participar da turnê Rebel Heart Tour, e o escolheu pessoalmente para integrar o grupo de dançarinos!

Além disso, foi revelado que Madonna também já conheceu os pais de Ahlamalik e que em novembro deste ano declarou estar incondicionalmente apaixonada pelo bailarino, que é 36 anos mais novo. Uau!