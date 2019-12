Branco e amarelo serão as cores da virada na região

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



30/12/2019 | 07:15



Branco e amarelo. São essas as cores que a população do Grande ABC vai utilizar na virada de 2019 para 2020 para atrair, respectivamente, paz e fortuna. As peças são as mais pedidas nas lojas da região e também as que mais enfeitam as vitrines dos comércios.

No Shopping Grand Plaza, em Santo André, a gerente da loja Magrelli, especializada em moda e acessórios, Priscila Santiago, afirmou que as peças amarelas desbancaram as brancas. “No ano passado tivemos um fluxo bem legal do branco, mas neste ano o amarelo tem sido o mais vendido”, afirmou.

Ela acredita que, além da ‘fezinha’ para ganhar mais dinheiro em 2020, as pessoas estejam procurando uma peça para usar mais além de apenas no Réveillon. “O branco acaba ficando muito com aquela cara da virada. Já o amarelo é a cor do verão. Por isso acho que a procura acaba sendo maior por peças que você pode usar depois”, destacou Priscila.

A assessora de diretoria Tânia Melo, 57 anos, moradora do bairro Piraporinha, em Diadema, foi uma das que não abriram mão do figurino amarelo. Ela já escolheu todo o look e gastou aproximadamente R$ 200.

“Sempre gosto de passar com roupa nova (leia mais abaixo) para dar sorte e comprar mais roupa no novo ano. O amarelo simboliza fortuna e uma boa situação financeira”, disse Tânia.

Já gerente da lojas Marisa do Shopping Praça da Moça. em Diadema, Caroline Marchetti, afirmou que o branco ainda é o carro-chefe. “Percebi que o pessoal está passando de branco e cores claras, como o azul e o off-white, além de muito brilho. Tem saído roupas amarelas, mas em menor proporção”, relatou.

Em compensação, ela afirmou que as lingeries com maior saída foram as amarelas. “O pessoal quer passar todo de branco para ter paz, mas a roupa íntima é amarela, ou seja, está todo mundo precisando de um dinheirinho extra. Para se ter ideia, as nossas cuecas dessa cor acabaram. E como o brasileiro acaba deixando para comprar as coisas na última hora, acredito que ainda devemos ter movimento até os últimos minutos em que a loja estiver aberta no dia 31. Na sexta-feira, eu vendi o dobro da meta em comparação com a mesma data no ano passado”, comemorou.

De acordo com levantamento feito em todas as capitais do País pela CNDL (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas) e pelo SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito), o tom preferido para a noite de Ano-Novo também será o branco, citado por 37% dos que pretendem comemorar a virada.

O azul, que representa tranquilidade e confiança no futuro, será opção de 8% dos entrevistados e, o amarelo, que para muitos simboliza dinheiro, é a escolha de outros 6%. Completam o ranking as cores vermelha, preta, rosa e dourada, cada uma com 3% das menções.



Mais de 50% devem usar roupa nova

A pesquisa da CNDL e do SPC Brasil também apontou que mais da metade (54%) dos consumidores pretendem comprar alguma peça de roupa, sapatos ou acessórios para festejar a chegada de 2020 – número que chega a 59% entre as mulheres.

O valor médio dos gastos com as compras e celebrações do Réveillon, como viagens, ceia, clubes, saídas para bares ou restaurantes, deverá ser de R$ 321,57, embora 39% ainda não tenham se decidido sobre quanto vão desembolsar.

Na avaliação da economista-chefe do SPC Brasil, Marcela Kawauti, esse movimento deve impulsionar o comércio com as compras de roupas e produtos para o Ano-Novo. “Além de os dias pós-Natal serem um período em que muitos consumidores realizam a troca de presentes, os varejistas têm a chance de aproveitar o momento para gerar novas compras”, afirma a economista.

A pesquisa também mostra que 87% dos consumidores já decidiram onde pretendem comemorar a chegada de 2020. A maior parte deve passar o Réveillon na própria casa (28%), mas 13% planejam viajar, 10% vão celebrar a ocasião na casa de familiares e, outros 10%, na igreja.

Outro costume muito comum no Brasil é a realização de simpatias. Dados do levantamento revelam que um terço (32%) dos entrevistados fará algum ritual de Ano-Novo em 2020, sobretudo para ganhar dinheiro (16%), encontrar ou manter um amor (6%), pagar as dívidas (6%), conseguir um emprego (5%) e comprar uma casa (5%).

Para a economista-chefe do SPC Brasil, com a chegada de um novo ano aumentam as expectativas de milhões de brasileiros por um tempo mais próspero. “Muitos pedem uma ajudinha para sorte, o que até funciona como uma forma interessante de traçar metas. Mas é importante perceber que, no caso dos objetivos financeiros, a melhor estratégia é sempre fazer um bom planejamento. De nada adianta desejar o fim das dívidas e entrar o Ano-Novo gastando mais do que pode”, orienta Marcela.