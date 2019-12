Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



30/12/2019 | 06:00



Principal vereador de oposição em São Bernardo nesta legislatura, Julinho Fuzari (Cidadania) ensaia reaproximação com o prefeito Orlando Morando (PSDB).

Há algumas semanas, Julinho e Morando trocam afagos públicos, ao passo que reduziram o volume de críticas – Julinho até projetos do governo tem votado a favor. Na sexta-feira, os dois realizaram agenda juntos, quando visitaram o Jardim Jerusalém para tratar de problemas pontuais na região e gravaram vídeo anunciando melhorias para o bairro.

A reaproximação entre Julinho e Morando gerou comentários na classe política e nas redes sociais. Uns criticavam, outros elogiavam. A surpresa pela proximidade vem porque Julinho, muitas vezes, foi mais crítico à gestão tucana até mesmo do que a bancada do PT.

Em seu segundo mandato, Julinho já integrou o time de assessores de Morando, quando o tucano era deputado estadual. Depois do rompimento, o vereador passou a caminhar ao lado do deputado federal Alex Manente (Cidadania), que por anos foi adversário de Morando. Em 2018, por exemplo, Julinho disputou contra a primeira-dama Carla Morando (PSDB) a preferência do eleitor de São Bernardo por cadeira na Assembleia Legislativa – a tucana levou a melhor e foi eleita deputada estadual, com 89.636 votos, enquanto Julinho não conseguiu vaga, ao atingir 30.325.

Os recentes movimentos de Julinho e Morando também mexem nas especulações em torno do futuro político de Alex. O parlamentar federal tem dito a assessores que pode não ser candidato à Prefeitura em 2020 por seu trabalho como autor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite o cumprimento de pena após a condenação em segunda instância. A direção do Cidadania local, entretanto, quer vê-lo prefeiturável.

Como Julinho é considerado potencial puxador de votos para a chapa proporcional, a reaproximação com o prefeito de São Bernardo tende a mudar estratégias em sua legenda, até porque boa parte dos candidatos potenciais à Câmara que estavam no grupo de Alex migraram de lado.