Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



31/12/2019 | 07:00



Para celebrar a passagem de ano, o canal pago Bis preparou agenda especial e ilustra a grade da programação de hoje e amanhã com produções que marcaram 2019 e outras inéditas. Quem dá o pontapé inicial, a partir das 18h, é o documentário Eric Clapton: Uma Vida Em 12 Compassos. A obra contextualiza o papel do guitarrista Eric Clapton na música contemporânea e na história, além de falar sobre problemas na infância e da luta contra as drogas e o álcool.

Em seguida, às 20h15, a emissora exibe o inédito Elton John – The Nation’s Favorite Song, produção que reúne seus célebres fãs, como Chris Martin, Ed Sheeran, Sting, Rod Stewart. Eles escolhem as 20 melhores músicas já gravadas pelo cantor.

Outra opção, a partir das 21h30, é o também inédito Motown 60 – A Grammy Salute. Smokey Robinson, Diana Ross e Stevie Wonder, acompanhados por Jennifer Lopez, John Legend, Boyz II Men, Tori Kelly, Ne-Yo, Meghan Trainor, prestam homenagem à lendária gravadora norte-americana Motown.

Amanhã, a partir das 12h, o foco vai para a música brasileira com Onde Está Você, João Gilberto? No documentário, o cineasta Georges Gachot sai pelo Rio de Janeiro em busca de João Gilberto.

Outra opção da grade é Amy Winehouse: Back To Black – Classic Albums, que conta do momento da gravação do famoso álbum de estreia da cantora britânica. It Might Get Loud, Bruce Springsteen: In His Own Words e Landmarks Live In Concert: Will.I.Am & Black Eyed Peas também estão na lista.