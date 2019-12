Vinícius Castelli

Do Diário do Grande ABC



31/12/2019 | 07:00



Apresentadora do canal pago GNT, a chef Rita Lobo é a convidada de hoje do programa Provocações, encabeçado por Marcelo Tas e que vai ao ar na TV Cultura a partir das 22h15. É possível assistir também pelo YouTube e no aplicativo Cultura Digital.

Na edição de Ano-Novo, ela aproveita para falar sobre família, política e mudanças culturais que afetam a alimentação. “Não dá para a gente achar que as mulheres vão voltar para cuidar, abandonar as suas carreiras, suas vidas e voltar para a cozinha. Mas dá para a gente pensar que os jovens casais vão entender que alimentação é uma coisa tão importante para a família que os dois vão dividir essa responsabilidade”, afirma.