Mamma Bruschetta conta sobre seu desligamento no SBT: - Desliguei o telefone e chorei!

29/12/2019 | 16:11



Mamma Bruschetta que está com 70 anos de idade, enfrenta desde novembro um câncer no esôfago e em uma entrevista para a Folha de São Paulo, a artista que está afastada do Fofocalizando, comentou que a doença não a impede em momento algum de trabalhar.

- Tinha pedido um afastamento pro futuro, para fazer uma cirurgia bariátrica. Eles precisavam modificar o sofá e começou comigo, simples assim. Aí eu aproveitei e fui direto atrás da cirurgia, que foi quando descobri o câncer.

E de acordo com a própria apresentadora, nada de seu desligamento no programa foi avisado antes e ela ficou até surpresa com a chegada da notícia, e como ela chegou até Mamma.

- Tomei um choque. Eu estava me arrumando para trabalhar e me ligaram dizendo que não precisava ir. Desliguei o telefone, chorei e chorei. Não guardo mágoas, só sinto falta deles. Mas eles têm o direito de fazer o que quiserem com o programa. O fato de eu achar que eu poderia estar lá agora, mesmo depois da cirurgia e de tudo, eu acho mesmo. Meu martírio só não é maior porque continuo recebendo o meu salário.

Além de tudo isso, Mamma Bruschetta não perde o sorriso no rosto e muito menos as esperanças para melhorar deste terrível problema de saúde. A artista contou para a publicação a sua trajetória desde a descoberta do tumor maligno.

- Quando o médico, Eduardo Grecco, contou o resultado, eu tive uma molezinha nas pernas, mas segurei bem. Não esperava em termos, tenho histórico na família [mãe e irmã da apresentadora morreram pela doença], um dia eu saberia que poderia acontecer.

Após descobrir e ser diagnosticada com o problema, Mamma então resolveu procurar um novo médico, o Jorge Luiz Nahas, para realizar o primeiro procedimento em busca de sua cura.

- Fiz uma operação para a retirada do tumor que é pequeno. Ele está com 20 milímetros, ou seja, dois centímetros. Eles retiraram o câncer e mais três centímetros de todos os lados para não correr risco nenhum. Eles mandaram esse tumor para biópsia novamente.

Assim que o resultado retornou, Bruschetta teve que precisar se preparar novamente para uma outra cirurgia que dessa vez não pôde ser feita.

- Eu tenho uma coisa contra mim: meu peso. Eu fui para a mesa de operação, fui sedada e, antes mesmo de começar, a minha frequência cardíaca começou a baixar. Eles remediaram e depois tentaram novamente, que foi pior. Então, eles cancelaram porque na terceira vez eu ficaria na mesa.

Totalmente com os pés no chão que a batalha contra o câncer não é nada fácil, a apresentadora vai recorrer a quimioterapia e radioterapia nas próximas semanas, e demonstrou uma enorme confiança e otimismo para a publicação em sua recuperação.

- Eu posso viver 30 anos e morrer com 100 anos, e posso morrer daqui 50 minutos. Então, eu tenho que viver intensamente o hoje. O amanhã a gente vive amanhã. Eu não tinha esse pensamento, comecei a ter depois que descobri a doença.

Que forte, né? Desejamos uma ótima recuperação para Mamma e esperamos que ela volte logo para a televisão.