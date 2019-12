O ano do perdão

Do Diário do Grande ABC



Nos últimos anos, a radicalização dos discursos no contexto da polarização política do Brasil criou clima de rancor até então pouco comum à nossa população, historicamente identificada pelo pluralismo e tolerância. Infelizmente, as discussões partidário-ideológica têm separado amigos, parentes e criado novas inimizades. Vale refletir sobre a oportunidade de reverter esse clima de animosidade e converter 2020 no ano do perdão. Tal atitude seria muito positiva para a sociedade e para a própria política, considerando que na democracia não se tem inimigos políticos, mas adversários, todos convergindo para a defesa e prevalência da vontade da maioria, com respeito aos direitos individuais e coletivos, às leis, às minorias e à ética como pressuposto civilizatório. Além disso, perdoar é fundamental para a saúde mental e faz muito bem ao coração, segundo trabalho da psicanalista Suzana Avezum, que estudou 130 pessoas, entre dezembro de 2016 e dezembro de 2018. A pesquisa foi apresentada no 40º Congresso da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo), em junho último.



De acordo com a inédita análise, o grupo de pessoas que já havia sofrido infarto agudo do miocárdio apresentou mais tendência a não perdoar as mágoas sofridas durante a vida. A profissional salienta que, em seu consultório, quando pode trabalhar a mágoa e a pessoa consegue perdoar, o sentimento de alívio é sensivelmente observado. Assim, vários sintomas são resolvidos. A hipótese é que as pessoas utilizam frases como ‘dói no coração’ e o inconsciente vai tratar de modo literal essa descrição. Possivelmente, isso pode provocar alterações físicas no músculo cardíaco. O estudo mostrou, segundo a especialista, a importância da prevenção, com o desenvolvimento de programas de treinamento para o perdão, inclusive por meio das religiões. Projetando socialmente o resultado do estudo, poderia ocorrer redução na incidência de infarto. É importante ressaltar que ainda não existe evidência científica comprovada, mas resultados do trabalho são muito promissores. Afinal, segundo a pesquisadora, mágoas e ressentimentos são geradoras de estresse, que é um dos fatores de risco para doenças cardiovasculares. A manutenção da mágoa conserva a tensão, e o organismo fica exposto a essas respostas fisiológicas. O perdão propicia o relaxamento das defesas do organismo, cura da mágoa e do corpo, conclui a psicanalista.



De fato, ansiedade, depressão, problemas não solucionados e estresse afetam a saúde cardiovascular. Assim, boa promessa a ser feita e cumprida no Ano-Novo é perdoar as pessoas com as quais ocorreram desentendimentos, brigas e inimizades. Tal atitude fará muito bem ao coração e, claro, às famílias, à sociedade, à democracia e ao Brasil!

José Francisco Kerr Saraiva é médico cardiologista e presidente da Socesp (Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo).

Boas-Festas

Almoço

Parabenizo este Diário pela bela reportagem sobre o almoço natalino promovido pela família Lemes (Setecidades dia 26). Apesar da enorme dificuldade que enfrentaram diante dos entraves para obterem o espaço da escola, dona Cotinha e mestre Ditinho sabiam que a legião de colaboradores não mediria esforços para ajudá-los a alegrar o Natal de centenas de pessoas. Parabéns a todos os envolvidos.

Neusa Maria Pereira Borges

São Bernardo

Fim

O ano está no fim e, em minha opinião, foi um dos piores dos últimos tempos em relação à política. Há um ano somos governados por um dos piores presidentes da história. Cidadão sem noção do cargo que ocupa, sem escrúpulos, sem respeito a nada nem a ninguém, despreocupado com a Nação, sem projeto de governo, sem medidas para retomar o crescimento do País, sem planos para acabar com o desemprego, enfim, está no posto apenas para ostentar o poder e beneficiar familiares e amigos. Além disso, trouxe junto os filhos, sempre estorvos, mas agora mais conhecidos da população pelas falcatruas. Espero que 2020 seja diferente, que o povo abra os olhos e coloque para fora essa corja toda.

Odivani Magalhães

São Bernardo

Sem visão

É necessário que a Prefeitura de Santo André melhore a visibilidade do semáforo da Rua das Bandeiras no cruzamento com a Dom Pedro II, no bairro Jardim. Há uma árvore cobrindo a visão de quem trafega pela Bandeiras, o que impossibilita de o motorista ver se o semáforo está ‘aberto’ ou ‘fechado’, o que dá para perceber apenas já embaixo do equipamento. Poda da árvore resolve por completo esse problema.

Lucas Nokata Ayumi

Santo André

Sabesp

A Sabesp efetuou muito lentamente um serviço na Rua Príncipe Humberto, na Vila Duzzi, em São Bernardo, e após a conclusão da obra fez recapeamento asfáltico muito malfeito. Serviço de quinta categoria. Nem os Land Rover nem veículos 4x4 aguentam muito tempo passando ali. Sob vista grossa da Arsesp (Agência Reguladora de Saneamento do Estado de São Paulo). Ninguém fiscaliza nada.

Moyses Cheid Junior

São Bernardo

Renovação

A declaração do nobre parlamentar de São Bernardo Juarez Tudo Azul, do PSDB – partido do prefeito – referente à possibilidade de aumentar os valores dos vereadores por meio de dispositivo e, assim, afastar polêmicas no Legislativo só nos confirma que nossa cidade precisa de renovação legislativa e executiva urgentemente (Política, dia 27). O vereador em questão já afirmou que não irá mais ser candidato, que Deus permita que isso de fato se concretize com ele e com vários outros que lá estão!

Thiago Scarabelli Sangregorio

As cartas para esta seção devem ser encaminhadas pelos Correios (Rua Catequese, 562, bairro Jardim, Santo André, CEP 09090-900) ou por e-mail (palavradoleitor@dgabc.com.br). Necessário que sejam indicados nome e endereço completos e telefone para contato. Não serão publicadas ofensas pessoais. Os assuntos devem versar sobre temas abordados pelo jornal. O Diário se reserva o direito de publicar somente trechos dos textos.