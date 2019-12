Jogo das Estrelas celebra títulos do Fla, faz homenagens e tem show de Paquetá

28/12/2019 | 21:00



Amistoso mais tradicional de fim de ano, o Jogo das Estrelas reuniu jogadores e atletas aposentados num Maracanã quase lotado, neste sábado, para um duelo de caráter beneficente, com vitória do Time Vermelho, do anfitrião Zico, sobre o Time Branco por 9 a 5, no Rio de Janeiro. A partida foi marcada por homenagens, lances inspirados de Lucas Paquetá e até por gols anulados por um improvisado árbitro de vídeo (VAR).

O jogo foi precedido de uma homenagem às conquistas recentes do Flamengo. Zico levantou a taça da Copa Libertadores de 1981 e foi seguido por Rafinha e Everton Ribeiro, que ergueram os troféus da Libertadores e do Brasileirão, ambos deste ano. Houve homenagens também a Junior, que fazia sua despedida do evento, e ao ex-zagueiro Juan no intervalo da partida.

Em campo, as duas equipes reuniram astros do passado e do presente. Entre os jogadores ainda da ativa estavam Rafinha, Everton Ribeiro, Felipe Melo, o lateral Guga e Lucas Paquetá, que vive bom momento no Milan e foi um dos grandes destaques da partida.

Anfitrião da noite, Zico reforçou o Time Vermelho, ao lado de outros ex-jogadores, como Junior, Petkovic, Obina, Nunes, Marinho e o ex-goleiro Julio Cesar. O Time Branco contou com Renato Gaúcho, Válber, Jorginho, Aldair, Marcelinho Carioca, Grafite e o argentino Saviola. O principal destaque foi o atacante Michael, eleito a revelação do Brasileirão.

O duelo contou com boas jogadas, em ritmo lento, claro, além de gols anulados por impedimento, bolas na trave, lances anulados pelo árbitro de vídeo (VAR) a empolgação da torcida, que encheu o Maracanã. Foram 62.658 torcedores presentes no estádio.

O primeiro tempo acabou com boa vantagem do Time Vermelho: 6 a 2. Zico, com três gols, foi o destaque da etapa inicial. Paquetá marcou duas vezes e Nunes, uma vez. Grafite e Alex Dias balançaram as redes para o Branco.

A etapa inicial foi marcada por uma queda de Petkovic dentro da área. Antes do fim do jogo, a transmissão do canal Sportv confirmou que o ex-jogador sofreu fratura em duas vértebras.

O segundo tempo teve mais seis gols. Lucas Paquetá marcou mais um e teve a companhia de Obina, Felipe Adão e Saviola. Também balançaram as redes Lineker, filho de Felipe Melo, e Thiago Coimbra, filho de Zico.