Prefeituras prometem entrega de material escolar a partir de janeiro

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



29/12/2019 | 07:00



Para evitar transtornos ou atrasos nas entregas dos kits de material escolar, as prefeituras de cinco cidades – Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires – afirmam ter finalizado a compra dos itens, destinados aos estudantes da rede municipal. A promessa é iniciar a entrega no dia 15 de janeiro e finalizar as distribuições até 5 de fevereiro, quando começará o ano letivo.

Santo André informou que contratou empresa para o fornecimento dos itens e em agosto. Foram licitados cerca de 30 mil kits, com investimento de R$ 4,1 milhões.

Na cidade de São Bernardo, a compra já foi finalizada e o processo de montagem dos kits teve início neste mês. Ao todo, serão 82 mil estudantes beneficiados em 208 escolas do município. Cerca de R$ 3,2 milhões foram investidos.

“Com planejamento, vamos cumprir o prazo e entregar o material escolar de nossas crianças em fevereiro, no primeiro dia de aula. Tudo isso graças ao trabalho de projetar com antecedência a compra dos kits que hoje já estão sendo montados”, destacou o prefeito Orlando Morando (PSDB), durante visita ao galpão onde os materiais estão guardados.

Na cidade, os kits são montados de acordo com cada ciclo escolar, respeitando calendário curricular de cada nível. Entre os itens estão cadernos, apontador, borracha, 12 cores de canetinha hidrográfica, cola, giz de cera, lápis de cor, pincel e tesoura sem ponta.

Já em São Caetano, a empresa Brink Mobil ganhou o pregão eletrônico do governo federal, em convênio com o FDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação)</CW>, com investimento de R$ 1,2 milhão na compra dos itens. O secretário de educação da cidade, Fabrício Faria, cita que “serão entregues 21,5 mil kits para atender o mesmo número de alunos”.

Com a compra já finalizada, a Prefeitura de Diadema também selou convênio com o FDE e prevê que os 34 mil kits de material escolar sejam entregues na segunda quinzena de janeiro, com investimento previsto de R$ 1,1 milhão na aquisição.

Na cidade de Ribeirão Pires, cerca de 8.400 estudantes receberão os kits escolares no início do ano letivo – mesmo período da entrega dos uniformes da rede municipal. A licitação para os itens aconteceu no mês de outubro. As cidades de Mauá e Rio Grande da Serra não responderam até o fechamento desta edição.