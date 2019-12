O memorialista de Santo André e Ribeirão Pires

Ademir Medici

Numa das fotos aparecem meninos e meninas defronte à Catedral do Carmo ainda em construção. Década de 1940. Numa segunda foto, a equipe do Instituto Américo Brasiliense, vice-campeã da escola em voleibol. O ano: 1951. Terceira foto: equipe da Rhodia em 1959, com as instalações da indústria ao fundo.

Cada foto, do acervo de Carlos de Castro, devidamente identificada. E esta página Memória ficou mais rica.

Muito mais Castro auxiliou no projeto da Memória. Parte considerável do acervo de Aida Bressan, compositora e historiadora, Castro nos repassou, vibrando com cada notícia publicada da sua nova terra, Ribeirão Pires.

Sua última colaboração foi nos apresentar, este ano, o grupo de dança cigana de Ribeirão Pires, do qual Karla Maria, sua filha, é divulgadora.

O amigo Castro parte aos 83 anos. Era filho de José Alves de Oliveira e Bertha de Oliveira. O pai foi um dos primeiros nordestinos a chegar ao parque industrial de Santo André, na primeira metade do século passado. Castro era viúvo da professora e musicista Héda Elisa Bressan de Oliveira. Ele deixa os filhos Carlos e Karla Maria. Foi sepultado no Cemitério São José.

Municípios Brasileiros

Aniversariam em 29 de dezembro:

Em São Paulo, Avanhandava, criado em 29 de dezembro de 1925 e instalado em abril de 1926. No vocábulo indígena, significa ‘forte correnteza’.

Em Minas Gerais, Abadia dos Dourados e Tocos do Moji

Em Santa Catarina, Águas Mornas, Alfredo Wagner, Anitápolis, Balneário Arroio do Silva, Balneário Gaivota, Barra Bonita, Benedito Novo, Brunópolis, Pedras Grandes, Rio do Campo, Salete, Zorteá, São Bonifácio e Zortéa

No Amazonas, Anori e Santa Isabel do Rio Negro

Em Pernambuco, Barra de Guabiraba, Camocim de São Felix, Cortês, Cupira, Itapetim, Poção, Riacho das Almas e Santa Cruz do Capibaribe

No Pará, Benevides, Bonito, Capitão Poço, Colares, Jacundá, Limoeiro do Ajuru, Nova Esperança do Piriá, Peixe-Boi, Piçarra, Santa Maria do Pará, Santo Antonio do Tauá e Senador José Porfírio

No Rio Grande do Sul, Benjamim Constant do Sul e Dom Pedro de Alcântara

No Piauí, Domingos Mourão

Na Paraíba, Itapororoca e Santa Cruz

Diário há 30 anos

Sexta-feira, 29 de dezembro de 1989 – ano 32, edição 7262

Manchete – Inflação alcança 53,55% em dezembro</CF>

Grande ABC – Reiniciado o controle da dengue.

Santo André – Prefeito Celso Daniel, vice-prefeito José Cicote e presidente da Câmara, Luiz Carlos da Silva, viajam. A cidade fica sem governantes.

São Bernardo – Prefeitura cancela os contratos de concessão das empresas Expressos São Bernardo e Rudge Ramos, sob intervenção desde agosto (de 1989).

Os 66 ônibus das empresas passam a ser operados pela Empresa de Transporte Coletivo.

A Prefeitura controla agora 55% do transporte no município.

Vôlei Masculino – CA Pirelli perde os dois primeiros jogos no Torneio de Natal na Bélgica.

Adeus – Morre o bispo da Igreja Católica Brasileira, dom Victor de Tarso Sanches Pupo, que residia na Vila Pires, em Santo André.

Em 29 de dezembro de...

1904 – Anunciada a internação, no hospício do Juqueri, de Bernardina de Paula Rosa, procedente do Alto da Serra (Paranapiacaba).

1914 – A I guerra. Da manchete do Estadão: A ação dos aliados na Bélgica; proposta da Venezuela para a convocação de uma conferência dos países neutros.

1929 – A Inspetoria de Veículos da Prefeitura de São Bernardo publica editais cientificando os interessados que não será concedida licença, em 1930, a nenhum automóvel de condução pessoal e de aluguel que não estiver em boas condições de conservação e segurança.

Proprietários que quisessem manter as mesmas placas de 1929 deveriam garantir reservas até 15 de janeiro.

Lira de Santo André realiza concerto no coreto em frente ao Cine Teatro Carlos Gomes e participa de concurso da Prefeitura. A melhor banda receberia um prêmio de 600$000. A outra concorrente, a Banda Liberdade, tocaria no mesmo local no domingo seguinte.

A comissão julgadora era formada pelas senhoras Stael Carvalho Palhinha e Alzira Simões Vieira e por Salvador Degni.

No campo do Fluminense, no Rio, os cariocas vencem os paulistas por 3 a 1, na disputa do Campeonato Brasileiro de Seleções.

1934 – DER está revestindo com material betuminoso um trecho da estrada de rodagem São Paulo-Santos. A experiência ocorre no km 7, pouco adiante do arco-pedágio do Sacoman, em São Paulo, em era anterior à da construção da Via Anchieta.

1954 – Inaugurado busto do Conde Francisco Matarazzo, no salão nobre do Palácio Mauá, em São Paulo, edifício-sede da Fiesp e do Ciesp. Matarazzo foi o primeiro presidente do Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo.

Santo do Dia

TOMÁS BECKET. Inglês. Viveu no século XII. Colocou-se ao lado dos necessitados, o que descontentou o rei. Foi assassinado a golpes de espada quando entrava na catedral do seu país.