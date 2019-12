Larissa Manoela comemora seus 19 anos de idade, em Alagoas: Viva meu novo ano

28/12/2019 | 16:11



A queridinha da TV brasileira está completando neste sábado, dia 28, 19 anos de idade! Larissa Manoela já começou as comemorações na Barra de São Miguel, em Alagoas, onde ela vai passar a virada de 2020.

Viva meu novo ano, 19, capricorniana! Vivendo, aprendendo e evoluindo! Mais um ciclo, vem que te quero! #19daLari, escreveu a atriz e apresentadora, ao compartilhar uma série de fotos na praia na madrugada do dia 28.

Na tarde deste sábado, Larissa compartilhou outro registro com os seguidores:

Começando esse dia de comemorações! Obrigada por tudo meu Deus, escreveu ela na legenda da foto em que aparece com um look branco ousado.

A gata já tinha antecipado sua festa, no começo de dezembro, reunindo famosos como Maisa Silva e Lívia Andrade. Agora no point badalado do Nordeste, Larissa conta com a companhia do namorado, Leo Cidade, e outros amigos.

Lembrando também que a diva vai entrar em 2020 de visual novo: há menos de uma semana, Lari passou por uma transformação, deixando os fios do seu cabelo mais claros, em um tom de loiro.