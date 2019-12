Calor atrai visitantes à Prainha do Riacho Grande

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



28/12/2019 | 15:23



Centenas de visitantes aproveitaram o dia ensolarado para ir até a Prainha do Riacho Grande, em São Bernardo. Para fugir do trânsito sentido Litoral, famílias da região e da Capital recorreram ao Braço da Represa Billings para se refrescar hoje. No local, bandeira verde da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) indica que a água está própria para banho.

“Meu tio mora aqui ao lado, viemos visitá-lo e acabamos vindo para cá (prainha). Está muito bom, nem dá vontade de ir embora”, comentou a auxiliar de limpeza Ionete Maria dos Santos, 37 anos, moradora de Itapevi, na região Metropolitana de São paulo. “Está bem perto (da casa do tio), então foi melhor vir até aqui do que descer até o Litoral”, completo a prima, a diarista Edinalva Batista do Nascimento, 34, da mesma cidade.

A comodidade também foi decisiva para o motorista da Capital Flávio Almeida, 45, que optou pela Prainha do Riacho Grande para evitar o trânsito sentido Litoral. “Nós até íamos para a praia, mas com esse congestionamento não tem condição, acabamos parando por aqui para aproveitar o calor e as férias”, disse.

Já para a merendeira de Mauá Adriana Giudete, 46, o dia foi oportunidade para relaxar. “É a primeira vez que venho e estou adorando a calmaria da água e do ambiente de modo geral. Está muito bom”, compartilhou.

A equipe do Diário esteve no local no início da tarde de hoje. Pelo menos cinco salva-vidas estavam monitorando a atividades dos banhistas.