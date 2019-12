Emocionado, Marcos Mion mostra filho autista, Romeu, imitando passos de Michael Jackson: Felicidade é isso

28/12/2019 | 12:11



Depois de finalizar seus trabalhos na apresentação do reality A Fazenda, da Record, Marcos Mion decidiu aproveitar as férias ao lado da família em Florença, na Itália.

Em seu Instagram, na última sexta-feira, dia 27, ele compartilhou um vídeo super fofo de seu filho, Romeu, imitando os passos e trejeitos do Rei do Pop, Michael Jackson.

Felicidade é isso. Dance como se ninguém estivesse olhando. Faça o que da vontade! Mesmo que seja, do nada, mandar um RUSBÉ no meio da rua! Em Florença. Com direito a gritinho bem mais alto do que o do original! Não é simples viajar com uma criança autista. São incontáveis break downs, que é quando ele perde o foco, a calma e entra em um espiral impossível de controlar de angústia e raiva. São incontáveis. Muitos por dia. Por causa da espera, do casaco, do caminho que mudou, da comida que não tinha, do IPad que não pode ser alto, da mão que precisa lavar, do almoço que acabou sendo antes do combinado, por causa de toda e qualquer mudança que existe numa viagem para outro país com várias pessoas ... ou seja, a lista vai embora. Mesmo. Todos tem que estar com a paciência, tolerância e compaixão em dia. Inclusive para tomar uns tapas e socos bem fortes. Mas para nós tanto o difícil, quanto o fácil são necessários. É como se eu não soubesse o que fazer da vida se não tivesse que ajudar nas escadas, olhar se não vai pro meio da rua, arrumar um banheiro dez minutos depois que saímos do restaurante, levar ao banheiro, ajudar a vestir, arrumar o sorvete que tá caindo, vestir o casaco, preparar a comida... tudo que o Romeo precisa é o que me dá razão para viver. Aprendi a ser pai sendo pai de um autista, é o que faço melhor e a mais tempo! Famílias autistas, sei que não é fácil, mas o segredo é se encantar com os momentos puros e mágicos como esse que não foi planejado e, por sorte, eu gravei! A alegria que não dá para controlar. A ponto de virar uma dança no meio da rua. Essa beleza é única e fascinante. Eu não lembro a última vez que uma felicidade me fez ter um impulso, uma urgência de dançar na rua! Essa intensidade, seja pro ruim, seja pro bom, representa o autismo na nossa vida. Tudo é intenso. Sentimos que nossa vida é diferente, mais completa, mais conectada, mais de verdade, humilde, sofrida e por isso, o amor e a gratidão regem nosso dia a dia. Tem que saber amar para ser da comunidade autista. Tem que saber amar ao próximo como a si mesmo ou, no meu caso, mais do que a mim mesmo, escreveu Marcos na legenda.

Nos comentários, Marcos recebeu diversas mensagens de apoio. Gabriela Pugliesi, por exemplo, escreveu:

Sua missão é incrível e você tá cumprindo tão bem! É lindo de ver, de ler! Essa família é muito abençoada e pura inspiração!, disse a musa fitness.

Ricardo Maguila também aproveitou para elogiar o talento de Romeu:

Que figura!, escreveu o empresário.