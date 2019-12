Meghan Markle e Harry são barrados em restaurante francês no Canadá, diz jornal

28/12/2019 | 12:10



Longe da Inglaterra, Príncipe Harry, Meghan Markle e o pequeno Archie estão curtindo as festas de final de ano no Canadá. Porém, segundo o jornal Vancouver Sun, o casal real encontrou dificuldades para jantar em um restaurante em uma ilha de Vancouver, chamado Deep Cove Chalet.

Com mesas ao ar livre e vista para as montanhas, os dois não conseguiram entrar no lugar, tudo porque o proprietário do estabelecimento afirmou que não podia fazer uma reserva para eles. Bev Koffel, uma das donas do luxuoso espaço, explicou como foi que Meghan e Harry tentaram fazer a reserva para o encontro.

- Eles disseram: Como você percebeu quem nós éramos? E eu disse: Não foi tão difícil, contou a empresária, lembrando como foi feito o contato dos duques de Sussex.

De acordo com a publicação, foi o marido de Bev, o chef Pierre Koffel, quem não permitiu a reserva, por conta da quantidade de seguranças. Lembrando que para os nobres irem a qualquer lugar eles precisam levar um equipe de segurança imensa, uma exigência a todos os membros da Família Real.

- De qualquer modo, você sabe como o Pierre é. Vamos ver o que acontece, disse Bev ao noticiário local.