28/12/2019 | 11:11



A Band do Rio Grande do Sul deu uma triste notícia aos telespectadores: dia 26 de dezembro o apresentador Rodrigo Werner, de 48 anos de idade, morreu após um infarto em casa, na cidade de Caxias do Sul.

Ele estava na emissora desde 2017 e atualmente comandava o Truques de Cozinha.

Rodrigo deixa esposa e duas filhas.