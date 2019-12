Do Diário do Grande ABC



O Estádio Bruno Daniel é um patrimônio de Santo André e do Grande ABC. A casa é do Ramalhão, mas a Prefeitura é quem banca os gastos de reforma e adequação da praça esportiva. O Brunão, como é nacionalmente conhecido, viu nascer craques. Testemunhou inclusive golaço de Neymar, que em 2010 concorreu a prêmio da Fifa (Federação Internacional de Futebol) como o mais bonito da temporada.

Também foi palco de memoráveis jornadas do Ramalhão em disputas pelo Campeonato Paulista, Brasileiro, Copa do Brasil e até na Libertadores da América.

Para que possa receber as partidas do time da casa na elite estadual em 2020, o estádio precisou passar por mais uma bateria de reformas. Três dos cinco laudos exigidos pela Federação Paulista de Futebol estão vencidos. Será necessário que sejam providenciados o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), e que se apresentem documentos que atestem condições favoráveis de engenharia e de higiene.

Todas as intervenções necessárias custam dinheiro e, por isso, a Prefeitura faz planos para terceirizar a gestão do estádio.

Ficaria para a iniciativa privada a obrigação de cuidar do espaço em troca do direito da exploração para outros eventos, como shows e demais apresentações artísticas.

É sempre bom lembrar que o Pacaembu, na Capital, ainda mais rico de história esportiva que o Brunão, foi terceirizado em setembro, com repasse de R$ 115 milhões aos cofres paulistanos.

Na mesma linha, São Bernardo tem intenção de repassar o 1º de Maio. E, no início da semana, após encontro com a cônsul da China, o prefeito Orlando Morando relatou o desejo da diplomata de vir ao município justamente para conhecer a praça esportiva.

Privatizar pode ser um caminho interessante. Além de tirar os campos do guarda-chuva de obrigações, as administrações ainda podem lucrar com o público que será atraído pelas futuras arenas regionais.