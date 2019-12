Vice-presidente do PSDB de Diadema pede desfiliação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/12/2019 | 07:00



Vice-presidente do PSDB de Diadema, o ex-vereador e ex-secretário Atevaldo Leitão pediu desfiliação do partido. Ele argumentou falta de espaço e se mostrou contrariado com a possibilidade de filiação do vereador Ricardo Yoshio ao tucanato para ser o candidato a prefeito da sigla no ano que vem.

Leitão ocupou a cadeira de vereador de 2013 a 2016, no lugar do ex-prefeito José Augusto da Silva Ramos (PSDB), campeão de votos no pleito de 2012, mas que ficou como secretário de Saúde na primeira gestão de Lauro Michels (PV). Em 2016, obteve 1.958 votos e ficou fora da Câmara. A despeito desse desempenho, vinha considerando ser prefeiturável em 2020.

“(Saio por) Falta de espaço. Estou há dez anos no PSDB. O prefeito Orlando Morando (de São Bernardo) percebeu que eu não estarei no grupo dele, meu grupo é do Ramalho (da Construção, ex-deputado federal). Como o PSDB é capitaneado pelo Orlando no Grande ABC, não quero criar confusão. Ele é liderança, sei que não vou ganhar essa parada. Preferi sair sem arranjar problemas e correr atrás das minhas coisas”, disse.

O ex-parlamentar reclamou da estratégia do PSDB em filiar Yoshio de olho no pleito do ano que vem. Yoshio é vereador e recentemente foi expulso do Republicanos acusado pela direção estadual de não defender candidatos da legenda na eleição de 2018. “O PSDB não me comporta mais. Eles estão trazendo o Ricardo Yoshio para ser candidato prefeito, algo que não concordo. Ele nunca fez nada no PSDB, vem pelo oportunismo. Falei isso ao Orlando.”

Ele encaminhou ontem carta para o presidente do PSDB de Diadema, Mamede Rasoul Salem, e também a Morando. “Considero-me um político consciente de que está sendo empurrado para o limbo. E isso não é justo para quem construiu uma história tão bonita dentro do partido e agiu com muita fidelidade”, escreveu Leitão, que comandou a Secretaria de Segurança Alimentar no segundo mandato de Lauro na Prefeitura de Diadema.

Sobre o futuro, Leitão declarou que conversa com o Solidariedade, mas mantém diálogo com o secretário de Obras de Ribeirão Pires e pré-candidato do PSD à Prefeitura de Diadema, Taka Yamauchi, e com o ex-vereador Vaguinho do Conselho. “Só não existe possibilidade de eu ir para partido que esteja com o governo (de Lauro, com quem está rompido)”, discorreu o agora ex-tucano, que disse que levará consigo 36 filiados. Ele revelou ter conversado com Zé Augusto e com o ex-vereador José Dourado, afirmou que os dois estão descontentes, mas que não sinalizaram com a saída da legenda.