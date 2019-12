Paulinho da Força projeta Neycar ao Paço

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



28/12/2019 | 07:00



Presidente nacional do Solidariedade, o deputado federal Paulinho da Força disse querer ver o presidente da Câmara de Mauá, Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), como candidato a prefeito no ano que vem.

Paulinho esteve ontem em São Caetano para participar de jogo beneficente no Clube Fundação, traçou panorama sobre a legenda no Grande ABC, admitiu que a sigla pode ter quatro prefeituráveis em 2020 e que Neycar é uma das apostas do partido.

“A princípio, o Neycar é candidato a prefeito. E quando falo com ele, ele me diz que quer ser candidato a prefeito. Estive há alguns dias com o (prefeito de Mauá) Atila (Jacomussi, PSB), que fez convite para ele (Neycar) ser seu vice. Mas a primeira decisão do partido é para o Neycar ser candidato a prefeito de Mauá”, afirmou o dirigente.

Outra aposta da cúpula do Solidariedade é o ex-prefeito João Avamileno, de Santo André. Depois de três décadas no PT – foi, inclusive, um dos fundadores do petismo –, Avamileno se filiou ao Solidariedade com objetivo de ser prefeiturável no ano que vem. Para Paulinho da Força, pesam a favor de Avamileno as duas gestões feitas à frente da Prefeitura (entre 2002 e 2008).

“Avamileno é personalidade da política. Está afastado há algum tempo (das urnas, já que sua última eleição foi em 2010, quando se candidatou a deputado estadual), mas é personagem importante de Santo André. Estamos apostando bastante nele. Ele vai tentar trazer de volta o que fez, mostrar o trabalho que foi feito no passado”, considerou.

As demais cidades onde o Solidariedade se movimenta para ter candidatura própria são Diadema, com o ex-vereador Vaguinho do Conselho (recentemente expulso do Republicanos e, atualmente, sem partido), e em Rio Grande da Serra, com nome a definir.

Em São Bernardo, a tendência é a de que o partido caminhe com o ex-prefeito Luiz Marinho (PT). Em São Caetano, as discussões são capitaneadas pelo ex-vereador e presidente do Sindicato dos Metalúrgicos da cidade, Cidão do Sindicato. “Viemos bater uma bolinha (em São Caetano), conversar com pré-candidatos e ficamos de fazer reunião na executiva (estadual) no início do janeiro para ter definições, se terá candidatura própria. É uma cidade próxima à Capital e acreditamos que podemos eleger um ou até dois vereadores”, projetou o deputado estadual Alexandre Pereira, presidente estadual do Solidariedade.