Cidadania quer Alex prefeiturável em 2020

Diante de sinalizações internas feitas pelo deputado federal Alex Manente (Cidadania) de que pode não concorrer à Prefeitura de São Bernardo na eleição do ano que vem, a direção municipal do Cidadania tem agido para demover essa ideia do parlamentar, com objetivo de vê-lo prefeiturável no pleito de 2020.

Há algumas semanas, Alex reuniu seus apoiadores mais fiéis para balanço do ano no mandato na Câmara Federal e considerou que a atuação como autor da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite a execução da sentença após condenação em segunda instância, sem necessidade de apreciação de recursos na terceira instância, vai consumir muito tempo no próximo ano e que, por isso, havia chance real de ele estar fora das urnas pela primeira vez desde 2004.

Atual presidente do Cidadania de São Bernardo, Milton Villela discorda da postura de Alex. “O deputado tem feito grande trabalho com a PEC pelo Brasil. A PEC da prisão em segunda instância vai sair e isso se deve muito ao esforço dele. Estamos consultando nossos filiados, nossos pré-candidatos, temos feito simulações de pesquisas de intenções de votos e vamos trabalhar para convencê-lo a sair candidato”, considerou o dirigente. “A PEC é importante para o País, mas São Bernardo não é menos importante e necessita de alguém com requisitos de experiência na vida pública e no combate à corrupção”, comentou.

Alex estabeleceu calendário de que em fevereiro anunciará se será ou não prefeiturável. Até porque será mais ou menos nesse período que ele terá em mãos a lista de Estados a percorrer para que a PEC da prisão em segunda instância seja aprovada no Congresso – a admissibilidade da proposta já foi aprovada pela CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara Federal.

Na visão de Villela, a exposição nacional de Alex sobre o tema é diferencial positivo para que o parlamentar seja candidato à Prefeitura em 2020. “A PEC ajudou muito na projeção dele. É algo que os demais (potenciais concorrentes) não têm.”

Alex aparece nas urnas como candidato, de forma ininterrupta, desde 2004, quando se candidatou pela primeira vez a vereador – recebeu 12.507 votos, até hoje recorde do Grande ABC. Dois anos depois, tentou, com sucesso, cadeira de deputado estadual. Em 2008, foi pela primeira vez prefeiturável, terminando o pleito na terceira colocação. Conquistou a reeleição na Assembleia Legislativa em 2010 e foi novamente candidato ao Paço em 2012, desta vez ficando na segunda posição. Em 2014, obteve vaga na Câmara Federal pela primeira vez. Dois anos depois, voltou a buscar o Executivo de São Bernardo, novamente ficando na segunda posição. No ano passado, renovou mandato de deputado federal.