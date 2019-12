Justiça condena Orosco no caso de agressão a Vanessa

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



28/12/2019 | 07:00



A juíza Teresa Cristina Cabral Santana, da 2ª Vara Criminal de Santo André, condenou o ex-secretário de Obras de Mauá Júnior Orosco (PDT) ao cumprimento de medidas socioeducativas no episódio de agressão física e verbal contra a ex-deputada estadual Vanessa Damo (MDB), com quem foi casado por uma década. O pedetista já avisou que vai recorrer da sentença, que envolve também seu pai, José Carlos Orosco Roman.

Júnior Orosco foi condenado a quatro meses e cinco dias de detenção em regime aberto, sentença que pode ser revertida em penas alternativas, como serviços à comunidade. Também foi obrigado a cumprir carga horária de cursos de reeducação, bem como está impedido de cometer os mesmos crimes por período de dois anos, sob risco de ser detido.

A magistrada se baseou em depoimentos e na perícia feita por Vanessa logo após o episódio, no dia 22 de janeiro de 2017. “Produzida prova pericial, restou evidenciado ter a vítima (Vanessa) sofrido lesões corporais”, escreveu a juíza, na sentença. “As lesões apresentadas e relatadas pelo perito são compatíveis com o que foi relatado pela vítima quanto às agressões sofridas. Observa-se que a vítima apresentava inclusive marca compatível com mordedura, com seis centímetros de eixo, lesão esta que afirma ter sido produzida pelo acusado José Carlos (Orosco).”

Teresa afastou a reclamação da defesa de Orosco de que Vanessa não estava com sanidade mental em dia por passar em psiquiatra e tomar remédios, além de ter comportamento suicida, e que, por isso, ela teria mentido sobre o caso. “Não obstante e ainda que o tratamento tenha acontecido, não há elementos que permitam aferir ou concluir que tenha, diante da doença, inventado a situação e falsamente atribuído aos acusados a prática dos delitos”, disse a juíza.

Orosco avisou que vai recorrer. “Minha defesa vai reagir com toda indignação que eu tenho”, discorreu. “A juíza de primeira instância ignorou série de fatos. Inclusive depoimentos testemunhais de quem realmente estava presente no dia do fato que a Vanessa me acusa. Vamos recorrer até a última instância. Este fato não existiu. É necessário ter um julgamento não padrão, como a juíza fez. Se for pegar as sentenças feitas por essa juíza, a grande maioria é padronizada.”

O ex-secretário criticou Vanessa e seu advogado, João Veríssimo (PSD), sob argumento de que ambos querem tirar proveito político de uma situação pessoal. “O advogado da Vanessa é João Veríssimo, pré-candidato a prefeito de Mauá. Cara de baixíssimo nível, nem na advocacia nem na vida pessoal. Ela tenta se vitimizar com algo que não aconteceu.”

Vanessa não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto.