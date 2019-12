Tigre ainda busca peças no mercado para fechar elenco

Dérek Bittencourt



28/12/2019 | 07:00



Em doses homeopáticas o São Bernardo FC vai informando o elenco que disputará o Paulista da Série A-2. Ao mesmo tempo, diretoria e responsáveis da Magnus estão no mercado em busca de oportunidades para dar força e alternativa para o trabalho do técnico Marcelo Veiga. Aproximadamente 17 jogadores já vinham treinando na pré-temporada no CT do Atlético Sorocaba e a intenção é que a partir da reapresentação do elenco, dia 2, o grupo esteja completo.

Os goleiros parecem estar definidos: Moisés Júnior e Gabriel Gasparotto deverão ter a companhia de um ou dois arqueiros que disputarão a Copa São Paulo de Futebol Júnior. A zaga também parece bem servida com Lucas Gama, Luanderson, Douglas Nascimento e William Henrique. Ainda deverão chegar dois laterais, um para cada lado. Atualmente o grupo só conta com Ferron (direito) e Fernando Júnior (esquerdo) para a função.

No meio, quatro volantes estão certos: Rodrigo Souza, Nathan, Willian Magrão e a mais recente novidade Jardel, 23 anos, que fez toda a base e se profissionalizou no ABC-RN e estava emprestado ao Globo-RN. Já na armação, por ora, Thawan e Léo Jaime são as opções, o que mostra que pelo menos mais um atleta deve ser contratado para a posição.

Já para o ataque Veiga tem Ítalo, Douglas e Lucas Lino, mas ainda ganhará opções.