Experiente Velicka é o mais novo reforço do Água Santa

Dérek Bittencourt



28/12/2019



O Água Santa vem anunciando aos poucos seu elenco para o Paulistão. E o mais recente nome confirmado foi o do experiente e polivalente Velicka, 33 anos, que tem por característica atuar em diversas posições do meio de campo para trás. Seu último clube foi o Taubaté, pelo qual disputou a Copa Paulista. Entretanto, tem no currículo muitas participações na elite estadual de São Paulo com as camisas do Grêmio Audax, Oeste, Ferroviária e outros. Teve ainda passagens em times de outros Estados, como Brasil de Pelotas-RS, CSA-AL e Tupi-MG.

Aliás, Velicka foi uma das peças importantes do técnico Fernando Diniz – junto de Sidão, Bruno Silva, Camacho, Tchê Tchê, Bruno Paulo, Ytalo e outros – na campanha vice-campeã paulista do Audax, em 2016 (derrotado pelo Santos na final). Escalado como lateral-esquerdo, era um dos responsáveis por fazer a bola sair da defesa e chegar ao ataque, ou seja, tem na posse e no passe as principais características.

Assim, o elenco ganha mais um atleta com idade próxima ou superior aos 30 anos. Antes, já haviam chegado o zagueiro Bruno Costa, 29, o lateral-esquerdo Fabrício, 32, o volante Wellington Reis, 28, o meia Felipe Azevedo, 32, além dos remanescente goleiro Thomazella, 29, e atacante Uederson, 34. Contrapõem essa situação o ala Rhuan, 19, e o atacante Dada, 22.