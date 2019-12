Maria Cecília, uma história em construção

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



28/12/2019 | 07:00



A história do Jardim Maria Cecília foi contada no Diário em 1979, dentro da série ‘A história dos bairros’, quando entrevistamos José Soares de Oliveira, vendedor dos lotes e pai do advogado e pesquisador José Carlos Soares de Oliveira.

José (pai) nos contou e a história registrou:

- O loteamento é de 1956.

- A capelinha foi logo construída, à frente de um bambuzal, ao redor de um pequeno jardim, com teto de madeira e pintada nas cores azul e vermelha.

- Foram loteadores: Darcy Villela Itiberê, professor de medicina; e Jair Ribeiro da Costa, presidente da Colsan.

- A área pertencia à Linha Jurubatuba, dos tempos coloniais, e nela a Sra. Sabatini criava vacas que forneciam leite para a cidade.

- O nome Maria Cecília dado ao bairro que nascia foi uma homenagem a uma das filhas dos loteadores, Dr. Darcy ou Jair Ribeiro.

- No total, 140 lotes originais.

- E os slogans: ‘Pérola Residencial’, ‘Oásis de São Bernardo’.

LIVROS

Esta história que o Diário levantou há 40 anos está reproduzida em dois livros: São Bernardo, Seus Bairros, Sua Gente e São Bernardo, 200 Anos Depois, cuja capa traz uma foto de Beltran Asêncio, o fotógrafo da cidade, tirada do alto do Jardim Maria Cecília, onde um milagre aconteceu.

Nota – Dr. Darcy Villela Itiberê viveu mais de 100 anos. Teve uma filha.

Na área musical de São Paulo a presença da musicista Maria Cecília Itiberê Ribeiro da Silva, nascida em São Paulo, 84 anos completados em 2018.

Seria ela a madrinha do Jardim Maria Cecília? Dr. Zé Carlos, Elexina, Vicente D’Angelo, Giordano, vamos investigar?

PRÓXIMOS CAPÍTULOS

- A imagem de Santa Cecília retornará à sua capela em janeiro.

- Em 22 de novembro de 2020, uma nova procissão em louvor à padroeira do Jardim Maria Cecília

- Quem foi Maria Cecília?