27/12/2019 | 18:10



Apesar de negar que esteja namorando, os rumores de que Paolla Oliveira tenha um novo amor estão cada vez mais fortes! A atriz já foi vista com o coach Douglas Maluf em diversas ocasiões, e na última quinta-feira, dia 26, os dois estiveram juntos durante o aniversário de Claudia Raia, que aconteceu no Bar Obelisco, em São Paulo, isso de acordo com a colunista Fábia Oliveira.

Nem Paolla, nem Douglas postaram fotos da comemoração, mas o maquiador Ivan Pasciscenai compartilhou um clique acompanhado dos dois - porém ele deletou logo em seguida. O profissional escreveu na foto:

Amo tanto e nem sei por quê...

Será que está rolando algo entre Paolla e Douglas?