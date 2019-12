Anitta debocha de previsões para o próximo ano: Vou ficar dormindo o ano inteiro e acordar no próximo

27/12/2019 | 18:10



Anitta está ligadíssima no que andam falando dela por aí! Em vídeo no Instagram, a cantora revelou que acompanha todas as previsões que sites e revistas fazem sobre sua vida.

- To aqui vendo as previsões do ano novo para minha vida. Todo ano eu vejo, o povo sempre faz as previsões para os famosos, começou ela.

A artista, no entanto, reclamou do que está sendo esperado para sua vida no ano de 2020 e debochou das previsões:

- Mas pelo que eu vi até agora eu vou ficar muito doente, não vou arrumar nada no amor e no trabalho as coisas vão dar tudo errado, não vou conseguir concluir. Ou seja, melhor tomar um negócio e ficar dormindo o ano inteiro, acordar no próximo, disse.

Em seguida, Anitta apareceu ao lado do pai e também segurando um de seus pets, o Plínio, e comentou:

- Meu pai me lembrou aqui que eu leio todos os anos e uns três anos pelo menos falaram que eu ia ter um filho. Acho que é cachorro que eu fui pegando.