Após término com Jessie J, Channing Tatum estaria usando aplicativo de namoro para celebridades

27/12/2019 | 17:10



Após pouco mais de um ano de namoro, Channing Tatum e Jessie J terminaram o relacionamento em novembro de 2019 - e parece que o ator já está seguindo em frente!

De acordo com o site E!, Channing está usando o aplicativo de namoro Raya, uma espécie de Tinder privado muito popular entre as celebridades. Uma fonte deu mais detalhes sobre o assunto:

- Ele está usando o Raya por algumas semanas. Ele gostaria de sair com alguém e não tem vergonha disso. Ele quer se divertir de novo e não se importa de conhecer alguém na internet, em um encontro arranjado ou só andando na rua. Um amigo sugeriu o Raya e ele sentiu que não tinha nada a perder.

Já para a Us Weekly, outra fonte revelou um trecho da descrição do ex-marido de Jenna Dewan na rede social. Ele escreveu:

Sim, eu costumava ser um stripper. Desculpe, se referindo aos seus dias como dançarino antes de virar ator.

Enquanto para Channing a fila parece ter andado bem rápido, Jessie J pode ter dado uma indireta ao ex em suas redes sociais. No Instagram Stories, ela escreveu a seguinte mensagem enigmática, que muitos já especularam que seria em relação ao fim do namoro dos dois:

Emoções atrasadas são... bom... não muito divertidas.

Eita! O que será que a cantora quis dizer?