Notícias da semana para entender - 23 a 29 de dezembro

Do Diário do Grande ABC



29/12/2019 | 07:40



POLÍCIA





Prédio do Porta dos Fundos sofre ataque após polêmica com vídeo

O prédio onde funciona a produtora de vídeos Porta dos Fundos foi alvo de ataque no Rio de Janeiro. Na madrugada entre segunda (23) e terça-feira (24), a fachada do local acabou atingida por dois coquetéis molotov (tipo de bomba caseira feita com material inflamável dentro uma garrafa), que causaram danos materiais. Ninguém foi ferido.

Conhecido por montar obras humorísticas no YouTube, o canal tem gerado polêmica por causa de seu especial de Natal, A Primeira Tentação de Cristo, da Netflix. No filme, é insinuado que Jesus (importante figura da religião cristã) teve experiência homossexual. As brincadeiras com questões religiosas geraram protesto entre parte dos fiéis.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga o caso e utiliza vídeos de segurança. Pelo menos quatro pessoas são vistas realizando o ataque. A ação é tratada como tentativa de homicídio, ou seja, com o objetivo de matar uma pessoa.

Nas redes sociais, grupo intitulado Comando de Insurgência Popular Nacionalista da Grande Família Integralista Brasileira assumiu o ataque, mas nada foi confirmado.

CULTURA





Cartoon Network estreia ‘Steven Universo Future’

O Cartoon Network realizou ontem (28) estreia especial do desenho Steven Universo Future, nova etapa do seriado Steven Universo. Reexibições dos seis primeiros episódios ocorrem na programação do canal pago no bloco de premières, todas as segunda e quartas-feiras, sempre a partir das 21h15.

A série promete dar continuidade a Steven Universo – O Filme (2019), cuja primeira exibição ocorreu em outubro também na emissora. Na trama, o protagonista – agora um adolescente – salvou o universo e precisa enfrentrar dramas pessoais, além de tentar entender certos poderes incontroláveis que as Crystal Gems nunca viram antes. Algumas questões em aberto são exploradas pela norte-americana Rebecca Sugar, criadora e escritora do show e compositora das canções originais em inglês.

No dia 4 de janeiro, às 20h, haverá apresentação dos últimos quatro episódios de Steven Universo Future, com maratona de todo o material marcada para dia 11, também às 20h.

ASTRONOMIA





Eclipse solar com ‘anel de fogo’ é visto na Ásia, África e Austrália

O último eclipse solar do ano ocorreu na quinta-feira (26). Ele pôde ser visto somente por moradores dos continentes da Ásia e da África (neste ocorrendo em alguns pontos), além de quem vive na Austrália, na Oceania.

Chamado de eclipse anular, o fenômeno natural ganha esse nome pelo fato de a Terra, Lua e Sol se alinharem formando espécie de ‘anel de fogo’ por causa da distância entre os três corpos. O tipo mais conhecido é o solar, podendo ser parcial (com a Lua ‘cortando’ um pouco a visão que temos do Sol), total (formado no momento em que a Lua passa bem na frente do Sol e tapa os raios solares, fazendo com que o dia vire noite) ou anular.