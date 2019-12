Cantor Geraldo Azevedo faz dois shows no Sesc Santo André

Vinícius Castelli



30/12/2019 | 07:48



Um dos nomes mais importantes do cenário da música popular brasileira, o cantor, violonista e compositor Geraldo Azevedo tem agenda marcada na região e faz duas apresentações no Sesc Santo André, na sexta-feira, a partir das 21h, e sábado, às 20h. As entradas custam de R$ 9 a R$ 30.

O pernambucano mostra ao público o resultado do álbum ao vivo batizado Solo Contigo, em que repassa seus 52 anos de carreira. “A realização deste projeto é algo que faltava à minha obra”, afirma, a respeito do projeto. No espetáculo, composições como Moça Bonita e Táxi Lunar não ficam de fora. O artista coloca ainda no repertório temas de outros compositores, como Amor Antigramático (Mário Lago), Pensar em Você (Chico Cesar) e Estácio, Eu e Você (Luiz Melodia).

Outra que será tocada é Dia Branco, uma das mais importantes de seu cancioneiro e faixa responsável por deixar Geraldo Azevedo conhecido em todo o Brasil.

Geraldo é lembrado também por suas parcerias. Tanto que ao longo da carreira assinou temas ao lado de nomes como Geraldo Vandré e Luiz Gonzaga, por exemplo. Além disso, foi peça fundamental no projeto O Grande Encontro, feito em parceria com Elba Ramalho, Alceu Valença e Zé Ramalho.



Geraldo Azevedo – Música. No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Tel.: 4469-1311. Sexta-feira, a partir das 20h, e sábado, às 20h. Ingr.: R$ 9 a R$ 30 (nas bilheterias e pelo site www.sescsp.org.br).