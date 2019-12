São Paulo está pronta para receber 2020

Vinícius Castelli



30/12/2019 | 07:45



É hora de dar as boas-vindas ao novo ano. E para celebrar a chegada de 2020, São Paulo recebe a tradicional comemoração na Avenida Paulista, evento que toma conta da agenda da cidade amanhã, a partir das 18h, com entrada gratuita. Para receber o público, a Prefeitura preparou um palco com 16 x 20 metros entre as ruas Haddock Lobo e Bela Cintra, virado para o sentido Paraíso.

A programação escolhida tem vários nomes da música brasileira, e de diversas linguagens. Entre os destaques e representando o Grande ABC está o são-caetanense Marcos, acompanhado do parceiro Belutti. Os sertanejos sobem ao palco a partir das 20h30. Sucessos como Eu Era, Solteiro Apaixonado e Tão Feliz não devem ficar de fora do repertório.

Quem abre a agenda é a dupla sertaneja de Divinolândia, Interior do Estado, Bimbo & Jhonas, às 18h25. Depois é a vez da dupla Anavitória, a partir das 19h, se apresentar na festa. O DJ Leandro Pardí é o responsável por comandar o som entre um artista e outro.

O cantor carioca Lulu Santos toma conta da celebração a partir das 22h30. E ele fica encarregado de animar o público durante a virada de ano. O artista aproveita a oportunidade para apresentar o espetáculo Pra Sempre, em que mostra o resultado de seu último disco, de mesmo nome.

Durante a chegada do ano será feita queima de três toneladas de fogos, por dez minutos. Serão utilizados produtos de um modelo mais silencioso, que possuem alguns elementos químicos diferentes dos fogos tradicionais e produzem pouco ruído.

Em seguida a música volta para a pauta com axé, que toma conta da programação no início da madrugada, a partir da 1h, com o grupo de Salvador, Bahia, Chiclete com Banana. Quem fecha as comemorações é a escola de samba Rosas de Ouro, que deve colocar todo mundo para dançar a partir da 1h40.



PROGRAME-SE

Pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida terão 200 lugares acessíveis posicionados do lado esquerdo em frente ao palco. O acesso deve ser realizado pela Rua Haddock Lobo – lado do bairro dos Jardins.

Para participar da festa, o público deverá passar por revista preventiva nos acessos à área dos shows. Não será permitida a entrada com objetos perfurantes ou cortantes, latas, garrafas, guarda-chuvas, fogos de artifício e caixas de som portáteis. Mais informações no site www.prefeitura.sp.gov.br.