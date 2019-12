Ano cheio de assuntos

Luís Felipe Soares

29/12/2019



Há quem diga que um ano completo oferece 365 oportunidades para que ciclos comecem e se encerrem. A temporada de 2019 chega ao fim com diversos jovens tendo aproveitado para mostrar do que são capazes para explanar suas ideias, questionar atitudes e provar seu talento, seja ele para o que for. De qualquer maneira, eles que lutem, uma vez que estivemos juntos – e shallow now – acompanhando tudo o que rolou no universo teen e da cultura pop em diferentes momentos.

O D+ alimentou os leitores com fatos e personalidades que marcaram o ano em diversas áreas, casos de música, cinema, televisão, games, trabalho e saúde. Houve espaço para notas pequenas que Neiva – do céu! – voltaria a se assustar e textos mais robustos prontos para serem destacados com qualquer caneta azul, mesmo aquela que está marcada com minha letra.

O público viu Kevin O Chris, o jovem carioca de ‘bigodin finin’ e ‘cabelin na régua’, despontar como símbolo da nova geração e ser representante da vertente 150 BPM, estilo com batida mais rápida que o comum. O popular League of Legends retomou o posto de jogo mais assistido na Twitch TV em 2019 (desbancando Fortnite, campeão de views na plataforma no ano passado). A Organização Mundial da Saúde fez alerta sobre o fato de os adolescentes estarem mais sedentários do que nunca, com os brasileiros apresentando resultados piores que a média internacional.

Entre altos e baixos, 2019 deixa suas lições, aprendizados e lembranças. Nada de se lamentar sobre o ano que ficou para trás. O próximo ciclo, a ser iniciado na quarta-feira, terá 366 dias (com direito a ano bissexto e Jogos Olímpicos, em Tóquio, no Japão) para serem aproveitados da melhor maneira e com muita informação para todos os gostos. E quando 2020 chegar, vem tranquilo. Temos que lembrar que a sofrência, sertaneja ou não, está por aí para ser aproveitada, uma vez que ninguém vai sofrer sozinho, porque todo mundo vai sofrer.

‘VINGADORES: ULTIMATO’ QUEBRA RECORDES NO CINEMA

Uma das maiores sagas da história do cinema chegou ao fim. Os planos de Thanos de acabar com metade

da galáxia para criar espécie de equilíbrio mobilizaram os heróis do universo cinematográfico da Marvel no sucesso Vingadores: Ultimato. Em julho, o longa conquistou o topo da lista de maiores bilheterias de todos os tempos, com mais de US$ 2,790 bilhões (cerca de R$ 11,44 bilhões) arrecadados internacionalmente.

ESTILO ÚNICO MARCA ASCENSÃO DE BILLIE EILISH E SEU POP

A sensação pop de 2019 teve cabelos de diferentes cores ao longo do ano e disparou hits que acertaram, principalmente, o público adolescente. Trata-se de Billie Eilish, norte-americana com 18 recém-completados

em dezembro e dona de estética única (tanto no estilo quanto nas canções). O tom um tanto quanto sombrio trabalhado por ela pôde ser visto em faixas como Bad Guy, When The Party''s Over e All The Good Girls Go To Hell.

DEBATE CLIMÁTICO GANHA FORÇA COM GRETA THUNBERG

Há quem chame Greta Thunberg de ‘pirralha’ e diga não entender como a imprensa vive a dar espaço para ela.

Ela ficou famosa por questionar nações e governantes sobre a falta de atitude sobre as mudanças climáticas e alimentar as novas gerações a debaterem o tema. O fato colocou a sueca de 16 anos na capa da revista norte-americana Time como personalidade do ano, sendo a pessoa mais jovem a conseguir o reconhecimento.

RODRYGO É O NOVO CRAQUE DO FUTEBOL BRASILEIRO

O mais recente Menino da Vila brilha na Europa. Rodrygo se apresentou ao Real Madrid (Espanha) em junho, meses depois de ter completado 18 anos. Em setembro, precisou de 93 segundos em campo para marcar seu

gol de estreia, se tornando o primeiro jogador nascido no século XXI a marcar em partida oficial pelo clube. Passa

pelo atacante parte da reformulação do elenco da equipe e da Seleção Brasileira para as próximas temporadas.

ANO TAMBÉM FOI MARCADO POR PERDA DE JOVENS TALENTOS

O ano de 2019 também foi marcado por perdas. Uma das que mais chamaram a atenção foi a morte do ator Cameron Boyce (foto), 20 anos, um dos astros da cinessérie Descendentes e que tratava de epilepsia, doença marcada por excesso de atividades cerebrais. Outros jovens que partiram foram a atriz Mya-Lecia Naylor (16 anos), o rapper Hella Sketchy (18), a influencer Kamylle Marinho (16) e a assistente de palco mirim Yasmim Gabrielle (17).

MAISA SILVA REFORÇA SUA RELEVÂNCIA NA TV E NAS TELONAS

Natural de São Bernardo, Maisa Silva colocou à prova seu talento em frente às câmeras na televisão. Ela recebeu convidados, fez brincadeiras, debateu temas e tentou levar para o SBT um pouco do mundo da internet em Programa da Maisa, exibido nas tardes de sábado e renovado para uma segunda temporada em 2020. A apresentadora de 17 anos também esteve ocupada com os filmes Cinderela Pop e Ela Disse, Ele Disse.