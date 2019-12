Débora Bloch comemora aniversário de 22 anos de idade do filho

27/12/2019 | 16:11



Débora Bloch comemorou uma data especial na última quinta-feira, dia 26: o aniversário de 22 anos de idade do filho caçula, Hugo Anquier, fruto do relacionamento da atriz com Olivier Anquier. Normalmente reservada quando o assunto são redes sociais, ela publicou uma homenagem ao rapaz em seu Instagram.

Débora publicou uma foto ao lado do filho e escreveu na legenda:

Hoje é o dia dele! 22 anos de amor.

Nos comentários, muitas celebridades parabenizaram Hugo. Luiz Fernando Guimarães, por exemplo, escreveu:

Que maravilha de filhote!

Já alguns internautas apontaram a semelhança entre Débora e o filho. Uma pessoa escreveu:

Muito parecido contigo.

Outro seguidor comentou:

Parabéns para o filho, mistura da mãe com o sorriso do pai.