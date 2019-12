Sesc recebe banda Tifunk e convidados a partir das 12h, hoje

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



28/12/2019 | 07:12



Morador da Vila Condomínio Maracanã, em Santo André, Arnaldo Tifu é nome conhecido no cenário hip hop da região. E hoje, a partir das 17h, ele sobe ao palco da comedoria do Sesc Santo André, junto com a banda Tifunk, para mostrar o peso do rap no groove e o swing original do funk para os visitantes do local.

A apresentação, adianta, contará com nomes que têm ganhado destaque no rap, entre eles as MCs Stefanie, Alinega e Thaís Aguiar. “Este foi um ano bem intenso para a gente e vamos encerrá-lo ao nosso estilo, com um show cheio de swing e para todas as idades”, adianta Tifu, que é fundador do selo independente Coletivo Riso, produtor cultural, arte-educador, compositor, improvisador de rimas e versos livres.

Na banda ele tem como companhia Ieda Maria Delfino (backing vocal), Léo Carioca ( baixo e voz), Ale Kaimer (guitarra e voz), Gabriel Diaz e Catherine Haase (backing vocals) e DJ Seth. Entre as inspirações que os músicos preparam para o set list, que contará com as músicas feitas por Tifu durante duas décadas de carreira, estão canções do ‘rei do soul’ no Brasil, Tim Maia, James Brown, entre outros.

“O show será um compilado de todas essas inspirações. Vamos fazer o nosso rap, com essa pitada de ginga do soul music, além das referências do rap nacional como Racionais, Thaíde e Sabotage. O que garanto é que não vai ficar segmentado só para o público do rap, vai ser abrangente para todos, desde quem nunca ouviu um rap até para os já adeptos da cultura hip hop”, explica.

Segundo Tifu, ritmo antes apenas ouvido pela periferia, o rap ganhou o mercado e tem tido destaque, não só em shows como também na televisão aberta. “Até o programa da Fátima Bernardes, da Rede Globo, leva rappers para se apresentar. O ritmo sempre dialogou mais com os jovens, mas hoje ele tem uma aceitação já alinhada com a música mundial. Sempre tem um rap nas playlists de músicas mais ouvidas”, comemora.

Embora o sucesso tenha crescido, o gênero musical ainda sofre julgamentos. “A internet ajudou na acessibilidade, quebrou os paradigmas, mas ainda tem um pouco de preconceito. Vivemos em um País racista, tem ainda um enfrentamento da sociedade referente ao estilo.”

Sem problemas. Para ajudar a plateia a seguir os passos do rap, Evandro Smile, dançarino da Back Spin Crew e um dos ícones do hip hop brasileiro, mostrará todo sua experiência no local.



Tifunk – Show – No Sesc Santo André – Rua Tamarutaca, 302. Hoje, a partir das 17h, na comedoria. Gratuito.