Maria Clara Gueiros nega ter sofrido assédio moral de Marcius Melhem

27/12/2019 | 13:11



Marcius Melhem foi acusado de assédio moral por atrizes da Globo. Segundo havia informado o colunista Leo Dias, nomes como Dani Calabresa e Maria Clara Gueiros havia aparecido como vítimas, porém, por meio de seu Instagram, Maria Clara resolveu se pronunciar sobre o assunto e negou a informação:

Esclarecendo: eu não fui vítima de assédio moral e não fiz denúncia.

Quem também comentou sobre o assunto foi Danilo Gentili. O apresentador compartilhou em seu Twitter a notícia sobre o caso e detonou o humorista, com quem já teve desavenças no passado:

Esse é o santinho que vai pra evento do mercado falar que faz humor do bem e eu faço humor do mal. Esse é o cara que faz esquete feminista e protege o trabalhador. Vá tomar no teu c*, Marcius Melhem, seu hipócrita de m***a.

Parece que essa história ainda vai longe, né?