27/12/2019 | 12:10



Neymar Jr. viajou para o Uruguai, onde curte Punta del Este com alguns de seus parças! A viagem serviu para prestigiar o jogador de futebol Luis Suarez, que celebrou dez anos de casamento com a esposa, Sofía Balbi. Antes da festa, porém, o ex de Bruna Marquezine posou com Gil Cebola, Gustavo Almeida, Raphael Costa, Léo Venditto, Guilherme Pitta, Gabriel Medina e Lucas Lima.

Na imagem, o atleta aparece cercado por seus amigos e disse o seguinte na legenda:

Squad [gangue, em livre tradução] em Punta.

Não se sabe se Neymar passará o Ano Novo no Uruguai, mas vale citar que na virada de 2019, ele protagonizou polêmica ao postar uma foto em que aparece cercado por 26 mulheres.