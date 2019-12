Maisa Silva beija namorado em frente ao prédio mais alto do mundo em Dubai

27/12/2019 | 12:10



De férias, Maisa Silva tem compartilhado com seus seguidores fotos incríveis! Após sua passagem pelo Egito, a apresentadora seguiu para Dubai, nos Emirados Árabes, onde tem turistado ao lado dos pais e do namorado, Nicholas Arashiro.

Dessa vez, ela postou um álbum no Instagram em que mostra uma sequência de fotos tiradas na frente do Burj Khalifa, considerado o prédio mais alto do mundo - com 828 metros de altura e 160 andares.

Nas imagens, é possível vê-la com os pais e o namorado e todos aparecem com chapéus do papai noel, bem ainda em clima de Natal! Já em outro clique, ela posa apenas com o amado, dando um beijinho.

Nos comentários, Larissa Manoela prestigiou a amiga ao escrever o seguinte:

Um anjo desses, bicho.