Kylie Jenner é criticada após presentear a filha de um ano com anel de diamantes e pônei

27/12/2019 | 10:10



Eita! Parece que Kylie Jenner não agradou muito seu público depois de exibir os presentes que deu para a filha Stormi, de um ano de idade, no Natal deste ano. Nas redes sociais, a empresária e socialite se gabou das escolhas feitas para a pequena, que é fruto da relação com o ex-companheiro, Travis Scott. As postagens, no entanto, foram deletadas depois de uma enxurrada de críticas por parte dos internautas.

De acordo com o site Metro, Kylie exibiu na noite de Natal que havia surpreendido a filha com um pônei todo branco. O animalzinho foi fotografado em um estábulo e recebeu o nome de Olaf, em referência ao personagem do filme Frozen.

Tudo bem, mas Stormi teve o melhor Natal de todos os tempos, legendou Kylie ao divulgar o clique.

Ela ainda mostrou um clique da filha recebendo um anel de diamantes. Na imagem, Stormi aparece mostrando suas pequenas mãozinhas com o enorme e brilhante anel.

Depois dos cliques viralizarem na internet, as postagens rapidamente sumiram do perfil de Kylie Jenner, indicando que ela havia deletado a publicação. No Twitter, diversos usuários fizeram um alerta para Kylie sobre os presentes para lá de caros e considerados um exagero por muitos, já que Stormi ainda é muito pequena para subir em um pônei e também ter joias tão valiosas em suas mãos.

Não, ela é muito pequena! Isso é muito perioso, escreveu um.

Sinto muito, mas é ridículo que Kylie deu para Stormi, uma menina de quase dois anos, um anel de diamantes para o Natal. Sei que as pessoas trabalham muito pelo seu dinheiro, mas essa quantia podia ter sido destinada para colocar comida no prato de alguém, pagar contas médicas ou plantar árvores, escreveu outro.

O que ela exatamente vai fazer com isso?, questionou outro.