Juros têm oscilações pontuais e mercado com foco em indicadores econômicos

27/12/2019 | 09:58



As taxas de juros negociadas no mercado futuro oscilam perto da estabilidade nos negócios da manhã, com leve indicação de alta nos vencimentos intermediários. O mercado futuro de juros assimila uma série de indicadores divulgados na manhã desta sexta-feira, 27, que, em geral, confirmaram os recentes sinais de aquecimento da economia.

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 11,2% no trimestre encerrado em novembro, de acordo com dados do IBGE. O resultado veio abaixo do piso do intervalo das expectativas captadas pelo Projeções Broadcast, que estimavam taxa entre 11,3% e 11,5%.

Às 9h47, o contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) com vencimento em janeiro de 2021 tinha taxa de 4,60%, ante 4,61% do ajuste de ontem. O contrato de DI para janeiro de 2023 projetava 5,89%, contra 5,86% do ajuste anterior. Na ponta longa, a taxa do DI para janeiro de 2025 estava em 6,53%, ante 6,51%.

Mais cedo, a Fundação Getulio Vargas divulgou que o IGP-M subiu 2,09% em dezembro, com forte aceleração na comparação com novembro (0,30%). O dado ficou levemente abaixo da mediana das estimativas do mercado, que previa alta de 2,12%.