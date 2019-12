Integração do trilhos

Do Diário do Grande ABC



27/12/2019 | 09:26



Mudanças de planos no traçado da Linha 20-Rosa, que ligará o Grande ABC à Lapa, na Zona Oeste da Capital. O projeto original prevê que o ramal tenha início em Rudge Ramos, entretanto, relatório de empreendimentos elaborado pelo Metrô em novembro e divulgado nesta semana traz estudos de expandir até a Estação Prefeito Saladino, em Santo André, interligando com a Linha 10-Turquesa da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos).

Segundo o Metrô, o desvio seria de apenas cinco quilômetros e neste trajeto poderiam ser acrescentadas outras estações, sem deixar de lado a parada Afonsina, além de Rudge Ramos e Taboão, todas elas em território são-bernardense.



A partir daí, os trilhos seguem pela Capital, com mais interligações com a Linha 1-Azul, na já existente Estação São Judas, Linha 2-Verde e Linha 4-Amarela, até chegar ao ponto final, na Estação Cerro Corá, na Lapa.



Ainda não há data prevista para início de obras e muito menos para entrega do novo trecho. Entretanto, o próximo passo, segundo o Metrô, será a contratação do projeto funcional, ainda no primeiro semestre de 2020. A partir daí, se elabora o projeto básico e, na sequência, o executivo, que é o estágio final antes do começo das intervenções.



É sempre bom saber que há planos para que o Metrô chegue ao Grande ABC. Porém, é preciso destacar que a região há muito tempo merece ter acesso a esse tipo de transporte. E isso ficou claro na campanha que este Diário realizou durante boa parte deste ano. Na qual representantes de vários setores da sociedade manifestaram o desejo de contar com o modal



Na época, a briga era pela Linha 18-Bronze, que, apesar de ter contrato assinado desde 2014, foi preterida pelo governador João Doria em agosto. Naquela época, o Estado optou por implantação de corredor de ônibus, cujo estudo deveria estar pronto até o fim deste ano. Mas que até agora ainda não foi apresentado.