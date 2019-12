Antes da viagem, é preciso arrumar o carro

Nilton Valentim



27/12/2019



No fim do ano é comum que as famílias se juntem para viajar de carro. Devido ao aumento do número de veículos nas estradas, os acidentes acabam ocorrendo com grande frequência. E, apesar de os dados da Operação Ano Novo, realizada pela Polícia Rodoviária Federal de 28 de dezembro de 2018 a 1º de janeiro de 2019, mostrarem redução de 30% no número de ocorrências e de 20% nas mortes em relação ao mesmo período do ano anterior, é fundamental ficar atento a diferentes questões do automóvel.

Roberto Bortolussi, professor de engenharia mecânica do Centro Universitário FEI, de São Bernardo, elenca cinco cuidados que o motorista deve ter com o automóvel antes de pegar a estrada.



SIGA O MANUAL

Muitas pessoas, após a finalização do período de garantia do veículo, fazem apenas a manutenção corretiva do veículo, ou seja, quando o carro quebra ou apresenta algum defeito visível. É importante que a manutenção preventiva, prevista pelo manual por meio da quilometragem, continue sendo realizada. Esta consiste em olhar itens de desgaste natural, como correias, velas, líquido do radiador, troca do óleo do câmbio e do motor, pastilhas e lonas de freio, entre outros itens. Ou seja, se o proprietário seguir o manual, reduzirá consideravelmente a possibilidade de ter que fazer uma manutenção corretiva.



DESGASTE DOS PNEUS

É importante verificar regularmente o desgaste dos pneus. Dependendo do nível do desgaste deve-se realizar sua troca. Deve-se também realizar o alinhamento da direção para evitar o desgaste irregular da banda de rodagem e o balanceamento para evitar que a direção vibre em determinadas velocidades.



FAÇA PARADAS

Os veículos são projetados para uso em condições contínuas, mas isso não elimina a necessidade de fazermos paradas durante a viagem. Esses intervalos são necessários para o descanso do motorista. Cada pessoa tem um limite de fadiga na direção, mas é recomendada uma parada de 15 minutos a cada duas horas no volante.



CONFIRA OS DETALHES

Quando o modelo do veículo é mais recente, a quantidade de itens que devem ser observados é menor, pois a maior parte das suas peças continua em boas condições e corre menos riscos de apresentar problemas. Ainda assim, é necessário fazer uma checagem geral nos pneus, faróis e óleo do motor antes de partir.



DOCUMENTOS

Outro item que muitas pessoas esquecem de verificar é se as documentações do motorista e do veículo estão em ordem, ou seja, se a carteira de habilitação e o licenciamento não estão vencidos. Rodar de maneira irregular, além de representar um risco, pode acarretar multas ao proprietário do automóvel e apreensão do veículo.