Que venha a retrô da coluna social e DGABC TV

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



01/01/2020 | 07:00



Jornal é documento, por isso a importância de não só registrar os acontecimentos, como relembrá-los. O Diário de hoje traz caderno especialíssimo (vale a leitura) e nós, da coluna social e DGABC TV, também resumimos nosso trabalho em 2019, a começar pela mudança da cara desta página, que ganhou ‘figurino’ antenado com o mundo digital. Várias pautas entraram aqui neste espaço, sempre com o lema: ‘Movimentou a região? Então é matéria!’

Nos estúdios da webTV recebemos nomes ilustres no Diálogo Diário. Ademir Medici contou a história do Grande ABC no Memória Diário e personalidades esportivas da região deram entrevista para Dérek Bittencourt e Anderson Fattori no Diário Esportivo, além disso, vários carros foram registrados pelos cinegrafistas Vicenzo Varin e Yuri Souza para o Auto Diário – veja detalhes nas nossas redes socias. Muitas e muitas histórias foram contadas com enorme prazer. Que venham em dobro em 2020!

Ademir entrevistou, entre outros, Sidenei Matroni, presidente do Aramaçan

Equipe de Esportes recebeu a taekwondista de São Caetano Milena Titoneli

Porsche 718 Boxster GTS foi uma das estrelas do programa de automóveis

Nas pautas da coluna social, personagens que fazem acontecer na região, como o casal Tomazoni

Cantor Falcão deu show de simpatia no ‘Diálogo Diário

TEM MAIS...

Causas nobres

Mais do que retratar os fatos, fazer coluna social é se envolver e, muitas vezes, até abraçar campanhas para ajudar o próximo. Uma das melhores surpresas desta nova função é, justamente, poder ir além do ofício de preencher os espaços com letrinhas.

Quer ajudar?

Estão ativas as campanhas Pet Solidariedade, que arrecada cobertor, ração, coleira e brinquedos para cachorros e gatos na fila de adoção (um dos pontos de coleta é aqui no Diário) e a Todos Juntos Pela Mesma Causa 365, que recolhe lenços, maquiagens e mensagens de incentivo para mulheres carentes com câncer.