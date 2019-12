Betel: festa da firma tem várias surpresas

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



29/12/2019 | 07:00



Quem aí gosta de confraternização de fim de ano? Tem empresa que leva a sério toda a preparação para a festa, que tem os principais objetivos de comemorar os resultados do ano e brindar tudo o que está por vir. De São Caetano, o Grupo Betel Consultoria em Segurança dos Alimentos, que está no mercado desde 1994, teve boa sacada. Eles convidaram os colaboradores para a festa à fantasia da firma, mas só revelaram onde seria 24 horas antes, para deixar mesmo todo mundo aguçado e curioso.

Depois de tanto segredo, o mistério foi desvendado para os mais de 130 convidados da comemoração, que aconteceu no Cakky Balaco, bufê infantil de Santo André. Os convidados investiram nos figurinos e foram caracterizados e inspirados nos mais diversos modelos. "A festa foi muito intensa, toda a equipe adorou. Promovemos bastante interação e receptividade. Tivemos desde premiação de viagens e espelho de fotos até mímicos, DJs e smiles. Ficamos satisfeitos”, disse a diretora executiva Letícia Faria, caracterizada com a super-heroína Mulher Maravilha. O que virá em 2020, hein, Betel?

Letícia Faria, diretora executiva, foi de Mulher Maravilha

Já Thiago Faria escolheu figurino inflável e superdivertido

TEM MAIS...

Cuidado!

Pesquisa da Câmara dos Deputados e Senado revelou que o WhatsApp é a principal fonte de informação dos brasileiros para 79% dos entrevistados. “Fake news são facilmente distribuídas no aplicativo”, explica a professora de marketing digital Maria Carolina Avis.

Atenção aos pets

Quem tem animais, especialmente cachorros, deve redobrar a atenção na virada do ano. Se possível, fique perto deles por causa dos fogos, feche todas as portas para que não fujam e tente abafar o som o máximo que puder. Não se preocupa com isso? Não tenha cachorro!

Observe também

Não só os animais sofrem com o barulho e a agitação da festa de Ano-Novo, quem tem autismo também pode se incomodar. “É preciso planejar o local da festa, as pessoas, a comida e os horários, baseados na rotina do autista”, recomenda a psicopedagoga Michelli Freitas.

Emocionantes

O Natal já passou, mas vale a pena rever as campanhas da Apae, agora Instituto Jô Clemente – que aposta em Papai Noel com Síndrome de Down – e da Boticário, que incentiva a doação de órgãos com senhor que vai agradecer à família dos doadores. De chorar.