Atibaia será a casa provisória do Tigre

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



27/12/2019 | 07:00



O São Bernardo FC fez a primeira parte da pré-temporada, ainda em 2019, no CT do Atlético Sorocaba, para onde o time volta a partir do dia 2 de janeiro e permanece até o dia 15. Entretanto, a partir de então, o Tigre virá ao Grande ABC apenas nos dias de jogo. Isso porque a equipe ficará durante todo o Campeonato Paulista da Série A-2 alojada no centro de treinamentos do ex-jogador Marcelinho Carioca, em Atibaia. Todos os custos serão arcados pela Magnus, empresa de relógios que fechou parceria com o São Bernardo FC há dois meses.

O local, muito utilizado pelo Santo André em 2009, quando o Pé de Anjo defendia a camisa ramalhina, tem toda a infraestrutura necessária, com quartos, refeitório, campos para treinar (o gramado, inclusive, já está sendo reformado para receber as atividades aurinegras), além de espaço para recreação e jogos nos tempos livres. Quem também era frequentador do espaço é o técnico Marcelo Veiga, que por diversas vezes levou o Bragantino para se refugiar no resort.

“Não temos outros lugares que nos dão toda estrutura que tínhamos aqui no (Estádio) 1º de Maio”, afirmou o presidente do Tigre, Edinho Montemor, que apontou a escolha em razão da proximidade com São Bernardo (a cerca de uma hora e meia de distância) e disse aguardar um desfecho no processo de concessão da praça esportiva são-bernardense. “Optamos por essa alternativa até que se resolva a questão do estádio”, declarou.

Há um mês a Câmara da cidade aprovou projeto que autoriza a terceirização da administração do 1º de Maio, o que se caracteriza como um dos últimos passos antes da concretização da transferência da responsabilidade do espaço. Em nota ao Diário, naquela oportunidade, o prefeito Orlando Morando (PSDB) disse que “os estudos para concessão do Estádio 1° de Maio estão em fase de conclusão. Com a aprovação do projeto de lei, sacramentada na Câmara, a expectativa é a de que até o início de dezembro a administração municipal publique o edital para que os interessados possam participar da concorrência, visando à concessão do equipamento.”

O Tigre teve o controle do estádio durante uma década e tinha algumas contrapartidas, como cuidar do espaço e promover o Projeto Tigrinho, até que, em 2018, a Prefeitura rescindiu o contrato. Ainda assim, o São Bernardo FC seguiu utilizando as dependências, além de continuar efetuando manutenções do gramado e outros espaços e arcando com os custos de segurança, água, luz e outras. Em julho, porém, a administração pública lacrou o espaço após vencimento da permissão dada para que o time permanecesse. O clube acabou despejado e, em outubro, todos os equipamentos que tinha foram levados para um galpão em Guarulhos.

Depois de fechar a parceria com a Magnus, houve a promessa de que um local seria construído próximo ao Grande ABC para abrigar os treinos e as concentrações do Tigre, o que ainda não se materializou. Por isso os trabalhos foram iniciados em Sorocaba, seguirão na cidade do Interior e, uma semana antes da estreia, o Tigre segue de mala e cuia para Atibaia.

ALTERAÇÃO

Em resolução publicada em 4 de dezembro, a Prefeitura de São Bernardo alterou o preço público para utilização de diversas praças esportivas, entre elas o 1º de Maio. A partir da data, São Bernardo FC, EC São Bernardo ou qualquer outro time que queira utilizar as dependências do estádio terão de pagar R$ 2.000 por hora em treinos ou jogos das 6h às 18h, e R$ 3.000 das 18h à 0h. Antes, Tigre e Cachorrão pagavam R$ 1.800. A publicação ainda indica que novo reajuste ocorrerá em 1º de janeiro de 2021, de acordo com a variação da correção monetária dos 12 meses anteriores.