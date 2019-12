PrevMenosi: escritório renovado em Santo André

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



27/12/2019 | 07:00



Uma empresa completar 30 anos não é tarefa fácil. É por isso que a família Menosi resolveu comemorar a data com grande novidade: eles renovaram todo o escritório de advocacia. Localizada na Rua Adolfo Bastos, em Santo André, a PrevMenosi – Assessoria e Consultoria Previdenciária agora está toda acessível, confortável e com design de muito bom gosto. O trabalho foi assinado por Andrea Ceconello e Juliana Corradi. “Nós começamos com uma casinha bem simples e resolvemos dar um up para atender melhor toda a clientela. Estamos prontos para 2020 com tudo”, contou Sueli Menosi. A proprietária – ao lado do marido, George Menosi – analisa que 2019 foi um ano muito difícil, mas a luta não pode parar. “Temos a esperança que vem um tempo melhor. Estamos com tudo.”

Andrea Ceconello e Juliana Corradi foram as responsáveis pelo projeto