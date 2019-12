Gabi Brandt se declara para Saulo Poncio em aniversário do músico: Pai e marido incrível

26/12/2019 | 18:10



Hoje pais de Davi, Saulo Poncio e Gabi Brandt formam um dos casais mais seguidos das redes sociais - e um dos mais polêmicos também! A ex-integrante do De Férias Com o Ex decidiu mostrar que, apesar dos rumores envolvendo sua família, os dois estão mais próximos do que nunca.

No aniversário de 24 anos de idade do vocalista da UM44K, a influencer publicou uma baita declaração, em que escreveu:

Quanta coisa mudou desde seu último aniversário... Como Deus nos surpreende com as coisas que nos proporciona e nos faz viver. Antes éramos dois. Nos conhecendo, nos descobrindo... e quem diria: hoje somos uma família linda e cheia de amor. Você é um pai incrível, um marido incrível, um companheiro de vida incrível e não é à toa que todo mundo que te conhece se surpreende com a pessoa que você é, que vai contra tudo o que muitos dizem e supõem sobre você. E essa é uma das coisas que mais admiro em você: você tem sua verdade, você sabe quem você é.. e só isso importa. Feliz aniversário. Eu e Davi amamos você.

Fofo, né?