Humorista Marcius Melhem é acusado de assédio moral por atrizes da Globo

26/12/2019 | 17:10



O humorista Marcius Melhem está sendo denunciado por assédio moral, de acordo com informações do colunista Leo Dias. O ator, que também é coordenador do departamento de humor da TV Globo, teria sido acusado por várias atrizes também do mesmo núcleo da emissora - dentre elas Dani Calabresa e Maria Clara Gueiros. A denúncia também teria sido endossada por Marcelo Adnet, que testemunhou a favor das atrizes.

Em comunicado enviado ao ESTRELANDO, a assessoria de comunicação da Globo falou sobre o assunto:

Todo relato de assédio, moral ou sexual, na Globo é apurado criteriosamente assim que tomamos conhecimento. A Globo reafirma que não aceita qualquer tipo de assédio e, neste sentido, mantém um canal aberto para denúncias de violação às regras do Código de Ética do Grupo Globo.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria dos atores envolvidos não foram encontradas, até o fechamento desta nota, para comentar o caso.