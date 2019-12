Cássia Kiss realiza sonho com peça que estréia dia 10

Miriam Gimenes

Do Diário do Grande ABC



27/12/2019 | 07:45



Cássia Kis, atriz de São Caetano, tinha um sonho: interpretar um texto do escritor mato-grossense Manoel de Barros. O verbo ‘ter’ aparece conjugado no pretérito imperfeito porque ela já não aspira mais isto, visto que estreia dia 10 de janeiro, em novo espaço cultural de São Paulo, o Teatro-D, o monólogo Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Ela assina com o diretor Ulysses Cruz a adaptação do texto.

“Quando Cássia retomou o projeto da peça (havia feito estudos iniciais com o dramaturgo Jayme Compri), história recorrente em sua vida, eu gelei. Ao perceber sua determinação e o risco de ela montar o trabalho com qualquer outra pessoa, eu – que tenho um prazer absoluto em trabalhar com ela, sua qualidade como atriz é superlativa – topei na hora”, lembra Ulysses, que ao ler o livro Memórias Inventadas foi perceber que todos os textos continham um enredo. “De cara entendi que não dava para fazer o livro todo pela quantidade de textos e o risco da fragmentação em pequenas histórias, que geraria dificuldade de compreensão.”

O diretor, portanto, organizou 18 textos para a montagem. O trabalho incluiu a necessidade de ligar um texto ao outro para ampliar a ideia de continuidade.

A estrutura da peça permite que o público entenda quais são as fontes do poeta por meio de uma divisão em blocos. O primeiro reúne textos com as descrições do cenário que Manoel de Barros faz de seu mundo: o quintal, simbolizado pelo tapete. O segundo mostra quem é a pessoa que descreve tais cenários, ou seja, o menino, o homem ou o velho Manoel de Barros. Finalmente, os textos trazem os objetos de inspiração do poeta. Ulysses também se colocou no lugar do público e gostaria que ele sentisse “a alegria de ouvir textos tocantes, surpreendentes, lindos, felizes, angustiados, dramáticos, engraçados e bem-humorados.”

O resultado ficou incrível, tanto que foi escolhido pelo ator, diretor e produtor Darson Ribeiro, responsável pelo teatro, para abrir a programação de 2020. “Quero estrear dignamente e falar que é possível ter coisas de boa qualidade, com preço acessível”, ressalta. O local, aberto em novembro com show do Ney Matogrosso – o piano de cauda usado pelo músico permanece no local –, além da sala de espetáculos, conta com uma livraria da Companhia das Letras e um café. “O teatro tem de se modernizar, ter mais atrativos e é esse o nosso foco”, garante Ribeiro.



Meu Quintal é Maior do que o Mundo – Peça. No Teatro –D – R. João Cachoeira, 899, Itaim Bibi. De 10 de janeiro a 9 de fevereiro, às sextas e aos sábados, às 21h, e, aos domingos, 18h. Ingressos R$ 45, à venda em <www.sympla.com.br.