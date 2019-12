Prefeitura arrecada mais de R$ 40 milhões com Programa de Parcelamento de Débitos

Do Dgabc.com.br



26/12/2019 | 16:38



A Prefeitura de São Caetano realizou o PPD (Programa de Parcelamento de Débitos) para aqueles moradores que têm algum tipo de débito com a Administração. Em 54 dias de programa, arrecadou R$ 40.326.401,03, entre acertos à vista (R$ 7.433.153,59) e 1.367 parcelamentos num montante de R$ 32.883.247,44. Destes parcelamentos, já foram pagas parcelas no valor de R$ 1.258.977,48.



Esta sexta-feira(27/12) é o último dia que poderá ser realizado o PPD, assim como o último dia do ano em que o Atende Fácil (Rua Major Carlo Del Prete, 651, Centro) estará aberto. Portanto, quem quiser participar do sorteio da do IPTU da Virada terá sua última chance de quitar seus débitos com a Prefeitura e estar apto a participar do IPTU da Virada.



SORTEIO LOTERIA FEDERAL

A novidade para este fim de 2019 é que a Prefeitura ofereceu números para cada um dos 98.265 imóveis cadastrados na cidade participarem do IPTU da Virada, sorteio pela Loteria Federal, dia 31/12. Haverá premiação de R$ 50 mil, sendo um prêmio de R$ 30 mil e quatro de R$ 5 mil cada.



Quem está em dia com seus débitos com a Prefeitura e ainda não sabe seu número para o sorteio basta acessar o Diário Oficial Eletrônico de 21 de dezembro no site www.saocaetanodosul.sp.gov.br, falar com a Ana (atendente virtual da Prefeitura no mesmo portal), ou comparecer ao Atende Fácil.



A participação é automática a todos os proprietários de imóveis no município, com cadastro imobiliário regular e com regular pagamento dos tributos municipais. Ou seja: é preciso estar em dia com a cidade. Não poderão participar aqueles que gozam de imunidade tributária ou isenção total do pagamento do imposto, prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários municipais.



ÚLTIMO DIA DO PPD

Quem tem alguma pendência com a Prefeitura e não quer ficar de fora do sorteio do IPTU da Virada. A última chance é se acertar com a Administração através do PPD (Programa de Parcelamento de Débitos), que que tem seu último dia nesta sexta-feira (27/12). A renegociação prevê desconto de até 100% de juros e multas. O atendimento é no Atende Fácil, das 8h às 18h.



“Outra opção é o pagamento dos tributos por meio do cartão de crédito ou débito. Ou seja, a Prefeitura oferece uma série de incentivos para que o cidadão esteja com a situação regular junto ao município”, destaca o secretário da Fazenda, Jefferson Cirne da Costa.

Para conhecer o regulamento completo do IPTU da Virada, acesse www.saocaetanodosul.sp.gov.br.